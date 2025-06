Dlaczego ropa nie podrożała drastycznie?

Od momentu eskalacji konfliktu, czyli ataku Izraela na Iran, ceny tego surowca wzrosły o ok. 10 dol. na baryłce Brenta. I obawy są przede wszystkim o dostawy w najbliższym czasie, a nie w dalszej perspektywie. Wprawdzie to z Bliskiego Wschodu pochodzi jedna trzecia światowych dostaw ropy, ale jak na razie nie ma żadnych sygnałów, że jej transport ucierpiał z powodu zaostrzenia konfliktu i ingerencji amerykańskiej. Cieśniną Ormuz ropa nadal jest transportowana bez jakichkolwiek zakłóceń. Chociaż analitycy wskazują, że w najbliższym czasie mogą się one zmniejszyć nawet o połowę, ale to z powodu awersji do ryzyka i gwałtownego wzrostu cen frachtu, a nie fizycznych przeszkód. Wszyscy jedynie mówią o ryzyku i to właśnie winduje ceny surowca.

— Dilerzy wstrzymali oddech obserwując, czy Izrael i Iran będą eskalować konflikt z opcji wojskowej na energetyczną. Jak na razie nikt się na to nie zdecydował. I jeśli tak zostanie, przewiduję, że ceny zaczną spadać — tłumaczył Bloombergowi w poniedziałek rano Bob Nally, założyciel Rapidan Energy Advisers LLC, który wcześniej był głównym doradcą ds. energii w Białym Domu.

Dlaczego Irańczycy wstrzymują się z odpowiedzią

Na razie ze strony irańskiej, poza sporadycznym ostrzałem rakietami terytorium Izraela, trwa wojna słów. Amir Saeid Iravani, ambasador Iranu przy ONZ zapowiedział, że decyzja o czasie i skali odpowiedzi jego kraju na izraelski i amerykański atak zostanie podjęta przez siły zbrojne. Tyle że jeśli dojdzie do kolejnego zaostrzenia konfliktu, ucierpi także eksport irańskiej ropy, a tego rząd w Teheranie zdecydowanie chce uniknąć.