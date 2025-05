O niemieckiej rafinerii w Schwedt

Niemiecka rafineria w Schwedt to najważniejszy dostawca produktów naftowych dla Berlina i Brandenburgii (90 proc.). Co roku przetwarza około 12 mln ton ropy naftowej. Rosyjski koncern Rosnieft pozostaje właścicielem części udziałów rafinerii, natomiast odebrano mu kontrolę nad nimi. Sprawuje ją niemiecki rząd za pośrednictwem agencji rządowej. Za czasów poprzedniego rządu PiS spekulowano, że to Orlen może przejąć udziały w tej rafinerii.

Przypomnijmy, że jednocześnie trwają prace nad powołaniem – pierwszego od 24 lat – nowego parku narodowego w Dolinie Dolnej Odry. W pierwszym etapie Park Narodowy Doliny Dolnej Odry ma powstać na terenie gmin: Widuchowa, Kołbaskowo i Szczecin. W Polsce funkcjonują obecnie 23 parki narodowe, które zajmują ok. 1 proc. powierzchni kraju. Pojawiają się jednak obawy, że powstanie tego parku może utrudnić rozwój przemysłowy regionu.