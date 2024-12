Produkcja i eksport ropy z USA rośnie. Jak długo?

W 2023 roku tylko do portów w Holandii trafiało średnio 652 tys. baryłek dziennie. Kolejną pozycję na liście zajęły Chiny, dokąd trafiło 452 tys. baryłek dziennie. Dalej znalazły się Korea Południowa (ok. 410 tys. baryłek dziennie) i Kanada (ok. 340 baryłek dziennie). Jak podaje EIA, aż o 47 procent spadł eksport ropy naftowej z USA do Indii (ok. 160 tys. baryłek dziennie). Indie zwiększyły w tym czasie zakupy surowca rosyjskiego, którego cena w wyniku sankcji nałożonych przez Zachód spadła. Eksport z Rosji do Indii podwoił się z 900 tys. baryłek dziennie w 2022 roku do 1,8 mln baryłek dziennie w 2023 roku.

Technologia wspiera wzrost produkcji

W 2023 roku produkcja ropy naftowej w USA osiągnęła rekordowy poziom, ponad 12,9 mln baryłek dziennie, rosnąc o 9 procent rok do roku. To umocniło pozycję Stanów Zjednoczonych jako największego producenta ropy na świecie. Energy Information Administration przewiduje, że produkcja ropy naftowej w kraju w bieżącym roku osiągnie ok. 13,24 mln baryłek dziennie, co oznacza dalszą poprawę wyniku. Nie bez znaczenia jest tu coraz doskonalsza technologia, która umożliwia przeprowadzanie precyzyjnego szczelinowania hydraulicznego czy lepszych technik stosowanych przy pracach odwiertowych. EIA podkreśla, że poprawa wydajności umożliwia rekordową produkcję ropy w USA z mniejszej liczby platform wiertniczych.

W najbliższym czasie wsparciem dla sektora oil&gas może okazać się prezydentura Donalda Trumpa, który zapowiadał w trakcie kampanii zwiększenie krajowej produkcji energii. „Drill, Baby, Drill” to słynne hasło, które wygłaszał przed wyborami. Wprowadzenie przez Donalda Trumpa deregulacji w sektorze naftowym sprzyjałoby dalszemu zwiększaniu wydobycia ropy i gazu. Nowy prezydent USA oczekuje, że Unia Europejska będzie kupować coraz więcej amerykańskiego gazu i ropy, by zmniejszyć nadwyżkę handlową UE do Stanów Zjednoczonych. Jeśli nie – zapowiada nałożenie ceł. W tle jest jeszcze polityka klimatyczna Europy, która mimo zawirowań pozostaje w mocy. Czy wszystkie zapowiedzi nowego prezydenta zostaną zrealizowane i w jakim stopniu – czas pokaże.