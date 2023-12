USA produkuje najwięcej ropy w historii ludzkości

Czytaj więcej Ropa Ropa tanieje w USA. Powell wzbudził strach inwestorów Ropa tanieje na giełdzie paliw w Nowym Jorku kolejną sesję z rzędu. Komentarze przewodniczącego Fedu Jerome Powell o dalszych podwyżkach stóp procentowych w USA wywołały obawy wśród inwestorów.

Zdecyduje wolny rynek

Oczywiście nie oznacza to, że to polityka Bidena utorowała drogę do rekordowej produkcji ropy w USA. W przeciwieństwie do krajów OPEC, wydobycie ropy w Stanach Zjednoczonych jest w dużej mierze ustalane przez wolny rynek.

- To nie jest tak, że prezydent Biden czy jakikolwiek inny prezydent ma w Gabinecie Owalnym guzik, którym może zwiększyć produkcję – powiedział McNally.

Gwałtowny wzrost wydobycia w USA wynika z działań koncernów naftowych. Firmy energetyczne, dzięki coraz bardziej efektywnym technologiom znalazły sposoby na wyciśnięcie coraz większej ilości ropy z ziemi – często bez drastycznego zwiększania wierceń i dewastacji.

Rewolucję w branży ropy łupkowej napędzają nowe techniki wierceń, które odblokowały nowe zasoby. Ale ta technologia nie sprzyja klimatowi, jest bardziej złożona i wymaga ogromnych ilości wody.