Roaja: Dużo mniejsze dochody z eksportu

Specjalny rozdział w raporcie poświęcony jest Rosji. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) szacuje, że produkcja ropy w Rosji w listopadzie zmniejszyła się do 9,5 mln baryłek dziennie, czyli o 30 tysięcy baryłek (Kreml deklarował władzom OPEC, że będzie to 300 tysięcy - red.). Cena ropy Urals spadła poniżej pułapu cenowego, wynoszącego 60 dolarów za baryłkę.

Agencja uważa, że ​​do października przychody Rosji z eksportu zmniejszyły się o 17 proc., do 15,2 mld dolarów. Przychody z eksportu ropy spadły o 2,4 mld dolarów, do 10,3 mld dolarów, a produktów naftowych o 800 mln dolarów, do 4,9 mld dolarów.

„Ceny eksportowe rosyjskiej ropy gwałtownie spadły w listopadzie, a stały spadek ostatecznie doprowadził do tego, że 6 grudnia ceny ropy Urals były poniżej pułapu cenowego wynoszącego 60 dolarów za baryłkę” – czytamy w materiałach IEA. Jako główną przyczynę spadku cen rosyjskiego surowca IEA podaje tanienie ropy Brent. Rabat, który rosyjskie koncerny dawały swoim klientom, by tylko zamawiali objętą sankcjami rosyjską ropę, poszedł w górę jeszcze o 2 dolary na baryłce.

IEA przypomina, że Kreml obiecał ograniczenie eksportu o 300 tys. baryłek dziennie. Ale z tego zobowiązania się nie wywiązał. Według agencji Moskwa eksportowała w listopadzie 7,2 mln baryłek ropy dziennie, wobec średnio 7,4 mln baryłek w okresie maj-czerwiec.

Rosjanie, a pod ich wpływem także OPEC+, nie uznają informacji IEA za wiarygodne. Zostały one zastąpione informacjami z Wood Mackenzie i Rystad Energy. Rosyjski wicepremier Nowak wyjaśnił to rzekomą stronniczością IEA. Nie ustosunkował się natomiast do wiarygodności rosyjskich oficjalnych danych oraz faktu, że ich większość została przez Kreml utajniona.