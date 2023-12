Ropa najtańsza od pół roku. Na rynku jest jej za dużo

W środę ceny ropy naftowej pozostały na niemal niezmienionym poziomie. Dzień wcześniej surowiec potaniał o ponad 3 proc. do najniższych poziomów od sześciu miesięcy w związku z nadwyżką podaży i obawami o popyt, informuje agencja Reuters.

Lutowe kontrakty terminowe na ropę marki Brent podrożały o 6 centów, czyli 0,08 proc., do 73,30 dolarów za baryłkę. Styczniowe kontrakty terminowe na amerykańską WTI wzrosły o 10 centów, czyli 0,15 proc., do 68,71 dolarów za baryłkę. We wtorek za to notowania kontraktów terminowych Brent obniżyły się do ​​najniższego poziomu zamknięcia od końca czerwca czyli 73,24 dolarów za baryłkę, tracąc tym samym w jeden dzień 2,79 dolara.

Co wpłynie na ceny ropy pod koniec roku?

- Obawy dotyczące perspektyw światowej gospodarki w przyszłym roku; brak zaangażowania w cięcia produkcji ze strony eksporterów z porozumienia OPEC+ oraz wzrost produkcji w wielu miejscach, w tym rekordowy poziom w USA, wywierają duży wpływ na ceny pod koniec roku – tłumaczy zachowanie rynku Craig Erlam, analityk firmy Oanda.

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Uczestnicy rynku oczekują, że kierownictwo Fed utrzyma główną stopę procentową na tym samym poziomie po wynikach trzeciego posiedzenia z rzędu.