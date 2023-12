Saudyjczycy chcą po cichu podkręcać na świecie popyt na ropę i paliwa kopalne

Oczywiście, trudno się dziwić. Praktycznie dla wszystkich członków kartelu – oraz licznej rzeszy eksporterów ropy nie zrzeszonej w OPEC – kopaliny są głównym, o ile nie jedynym, źródłem przychodów. Eksporterom trudno w obecnej atmosferze mobilizacji do walki ze zmianami klimatycznymi obnosić się ze strategiami promowania i skłaniania parterów do używania „brudnych”, emisyjnych paliw. Z drugiej jednak strony, nawet oficjalne stanowisko OPEC nie pozostawia wątpliwości, że kartel nie ma zamiaru rezygnować z kury, która przez kilkadziesiąt lat znosiła złote jaja.

– Będąc świadomym wyzwań, przed jakimi stoi świat w zakresie eliminowania ubóstwa energetycznego, zaspokajania popytu na energię oraz dostarczania taniej energii przy jednoczesnym redukowaniu emisji, OPEC opowiada się za nieodrzucaniem żadnego ze źródeł czy technologii energetycznych. Wierzymy, że wszyscy zainteresowani powinni uczynić tak samo i uznać krótko- oraz długoterminowe realia energetyczne – oznajmił jeszcze we wrześniu kierujący obecnie pracami kartelu Kuwejtczyk, Haitham al-Ghais. Był to stosunkowo powściągliwy komentarz do opublikowanych wówczas prognoz, zgodnie z którymi jeszcze przed końcem bieżącej dekady wydobycie kopalin osiągnie historyczny szczyt. Potem ma już tylko spadać.

Wielu rywali na niewielu rynkach

Saudyjczycy nie są, oczywiście, jedyni. Jak niedawno opisywaliśmy, nawet gospodarze szczytu klimatycznego COP28 ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich chcieli wykorzystać tę okazję do poszukiwania i negocjowania klientów na swoją ropę i gaz. Niewątpliwie, stymulowanie rynku odbiorców jest też na rękę Rosji – odgrywającej nieformalnie rolę jednego z liderów OPEC – bo też surowce naturalne to jedyne źródło finansowania Kremla, umożliwiające kontynuację agresji na Ukrainę i podtrzymujące w ruchu tryby państwa.

Ale trzeba też przyznać, że świat odbiorców paliw serwowanych przez państwa arabskie czy Rosję szybko się kurczy. Zachód ma zamiar w szybkim tempie odcinać się od kopalin, w sporej mierze (Stany Zjednoczone) zaspokaja swoje potrzeby we własnym zakresie, rozwija OZE, wraca do energetyki atomowej. Ameryka Łacińska ma pod dostatkiem własnych zasobów naturalnych, najwięksi gracze kontynentu – Brazylia, Wenezuela, wkrótce Argentyna – będą zapewne sami szukać dodatkowych rynków zbytu. Podobnie może być też w przypadku sporej grupy państw afrykańskich, tak tych należących do OPEC, jak i spoza kartelu.