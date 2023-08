Rosyjski eksport ropy najniższy od 15 miesięcy

W sierpniu doszło do dobrowolnej dodatkowej redukcji eksportu ropy w Rosji o 500 tys. baryłek dziennie poprzez zmniejszenie produkcji o tę samą wielkość. Wcześniej w marcu produkcja została zmniejszona o tę samą kwotę. Moskwa zamierza zmniejszyć eksport o kolejne 300 tys. baryłek we wrześniu, ale nie ma na to oficjalnego potwierdzenia.

W Rosji od kilku tygodni narasta kryzys paliwowy. W wielu regionach stacje benzynowe są zamknięte z powodu braku paliw. Ceny oleju napędowego na giełdzie w St. Petersburgu co kilka dni bije rekordy drożyzny. Diesel to podstawowe paliwo rosyjskiej armii i tam głównie trafia.

Minister energetyki Nikołaj Szulginow powiedział 25 sierpnia, że ​​władze rosyjskie rozważają możliwość zwalczania „szarego” eksportu ropy naftowej, która kupowana jest na rynku krajowym, a następnie eksportowana za granicę. Pierwsza opcja to sporządzenie listy eksporterów, druga to wprowadzenie licencji na eksport.

Na razie żadne decyzje nie zapadły.