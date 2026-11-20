Minister energii opublikował nowe obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw. W dni 21, 22 i 23 listopada będą się one kształtowały następująco:

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benzyna 95 - 5,90 zł/l (5,46 zł netto);

benzyna 98 - 6,55 zł/l (6,07 zł netto);

diesel - 7,39 zł/l (6,85 zł netto).

To kolejny dzień spadków cen. W piątek benzyna 95 kosztuje 5,93 zł za litr, benzyna 98 - 6,58 zł, a diesel - 7,45 zł.

Ceny Paliw Niżej. Rządowy program

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

Oprócz tego obniżono tymczasowo akcyzę oraz VAT na paliwa płynne. Rząd szacuje, że do końca roku pakiet będzie kosztował budżet około 5 mld zł.

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę naftową w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Polegała na czasowym obniżeniu VAT i akcyzy na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej ogłaszanej przez ministra energii. Obowiązywała ona do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca. W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN – bez obniżki akcyzy.

Koszty programu mają pokryć wpływy ze specjalnego podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.