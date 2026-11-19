Jak wynika z rozporządzenia ministra energii w piątek ceny paliw będą się kształtowały następująco:

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benzyna 95 - 5,93 zł/l (5,49 zł netto);

benzyna 98 - 6,58 zł/l (6,09 zł netto);

diesel - 7,45 zł/l (6,90 zł netto).

To spadek cen w porównaniu z czwartkiem. Wtedy litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 5,97 zł, benzyny 98 – 6,62 zł, a diesla – 7,51 zł.

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

Oprócz tego obniżono tymczasowo akcyzę oraz VAT na paliwa płynne. Rząd szacuje, że do końca roku pakiet będzie kosztował budżet około 5 mld zł.

Specjalny podatek sfinansuje program

Finansowanie tych działań ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Nowe przepisy przewidują 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiąganych ze sprzedaży paliw ciekłych. Obejmie on nadzwyczajne zyski uzyskane od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją paliw oraz podmioty posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 proc. Ustawodawca przewidział minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc., a w przypadku firm niewytwarzających paliw wysokość podatku nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto.

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę naftową w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Polegała na czasowym obniżeniu VAT i akcyzy na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej ogłaszanej przez ministra energii. Obowiązywała ona do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca. W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN – bez obniżki akcyzy.