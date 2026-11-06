Weekend przyniesie obniżki cen paliw na stacjach.
Przypomnijmy, iż w piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,20 zł, benzyny 98 – 6,93 zł, a diesla – 7,91 zł.
Następne obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.
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Najnowsze obwieszczenie Ministra Energii, które ustala maksymalne ceny paliw na 6 listopada opublikowano w Monitorze Polskim.
Maksymalne ceny paliw są elementem trzeciej odsłony rządowego pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego celem jest ograniczenie cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.
Mechanizm wprowadzono na podstawie ustawy, która umożliwiła czasowe obniżenie VAT i akcyzy na paliwa. Koszty tych działań mają być częściowo finansowane z 60-proc. podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
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Niemal połowa Polaków uważa, że obniżenie cen paliw jest ważniejszym zadaniem rządu niż ograniczenie deficytu budżetowego - wynika z sondażu SW Res...
Według założeń rządu pakiet CPN ma obowiązywać do końca 2026 r., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.
Pierwsza odsłona programu ruszyła pod koniec marca i obejmowała obniżkę VAT i akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnych cen paliw. Druga obowiązywała od 17 do 31 sierpnia i nie przewidywała obniżki akcyzy.
Za sprzedaż paliw powyżej ustalonej ceny maksymalnej grozi kara do 1 mln zł.
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