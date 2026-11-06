Przypomnijmy, iż w piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,20 zł, benzyny 98 – 6,93 zł, a diesla – 7,91 zł.

Reklama Reklama

Następne obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Maksymalne ceny paliw na 7–9 listopada

benzyna Pb95 – 6,12 zł za 1 dm3 (5,67 zł netto)

benzyna Pb98 – 6,80 zł za 1 dm3 (6,29 zł netto)

olej napędowy – 7,83 zł za 1 dm3 (7,25 zł netto)

Maksymalne ceny paliw. Jak działa rządowy mechanizm CPN?

Maksymalne ceny paliw są elementem trzeciej odsłony rządowego pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego celem jest ograniczenie cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Mechanizm wprowadzono na podstawie ustawy, która umożliwiła czasowe obniżenie VAT i akcyzy na paliwa. Koszty tych działań mają być częściowo finansowane z 60-proc. podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.

Według założeń rządu pakiet CPN ma obowiązywać do końca 2026 r., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

Pierwsza odsłona programu ruszyła pod koniec marca i obejmowała obniżkę VAT i akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnych cen paliw. Druga obowiązywała od 17 do 31 sierpnia i nie przewidywała obniżki akcyzy.

Za sprzedaż paliw powyżej ustalonej ceny maksymalnej grozi kara do 1 mln zł.