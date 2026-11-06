Przypomnijmy, iż w piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,20 zł, benzyny 98 – 6,93 zł, a diesla – 7,91 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Maksymalne ceny paliw na 7–9 listopada

  • benzyna Pb95 – 6,12 zł za 1 dm3 (5,67 zł netto)
  • benzyna Pb98 – 6,80 zł za 1 dm3 (6,29 zł netto)
  • olej napędowy – 7,83 zł za 1 dm3 (7,25 zł netto)

Czytaj więcej

Wiemy, ile zapłacimy na stacjach benzynowych za paliwo w piątek
Paliwa
Ceny benzyny w dół. Pb98 tanieje o 17 groszy

Maksymalne ceny paliw. Jak działa rządowy mechanizm CPN?

Maksymalne ceny paliw są elementem trzeciej odsłony rządowego pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego celem jest ograniczenie cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Mechanizm wprowadzono na podstawie ustawy, która umożliwiła czasowe obniżenie VAT i akcyzy na paliwa. Koszty tych działań mają być częściowo finansowane z 60-proc. podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.

Czytaj więcej

Andrzej Domański i Donald Tusk
Społeczeństwo
Sondaż: Tanie paliwo jest dla Polaków ważniejsze niż obniżenie deficytu w budżecie

Według założeń rządu pakiet CPN ma obowiązywać do końca 2026 r., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

Pierwsza odsłona programu ruszyła pod koniec marca i obejmowała obniżkę VAT i akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnych cen paliw. Druga obowiązywała od 17 do 31 sierpnia i nie przewidywała obniżki akcyzy.

Za sprzedaż paliw powyżej ustalonej ceny maksymalnej grozi kara do 1 mln zł.