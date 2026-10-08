W związku z powrotem przez rząd do regulowania cen benzyny i oleju napędowego, codziennie ok. godz. 12 w Monitorze Polskim pojawia się obwieszczenie ministra energii z cenami maksymalnymi.

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Najnowsze obwieszczenie głosi, że w piątek litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 – 7,77 zł, a oleju napędowego – 7,82 zł. Ceny maksymalne wszystkich paliw są zatem wyższe niż w czwartek.

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Pakiet CPN. Rząd ustala maksymalne ceny paliw na stacjach

W czwartek litr benzyny 95 kosztował 6,83 zł, benzyny 98 – 7,71 zł, a oleju napędowego – 7,74 zł. Ceny maksymalne były niższe niż dzień wcześniej.

Nowe stawki zostały ustalone w ramach reaktywowanego programu „Ceny Paliwa Niżej”. Stacje paliw nie mogą sprzedawać benzyny i oleju napędowego powyżej wyznaczonego, maksymalnego pułapu. Ceny maksymalne obowiązują na stacjach w całym kraju. Stacje, które przekroczą wyznaczony limit, mogą podlegać sankcjom finansowym.

Trzecia odsłona pakietu CPN została uruchomiona 2 października. Celem programu jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach paliw i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Wcześniej rząd wskazywał, że decyzja ma spowodować obniżenie cen benzyny i oleju napędowego na stacjach.

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– Wprowadzenie trzeciej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach – mówił w poniedziałek minister energii Miłosz Motyka, deklarując, że finansowanie pakietu do końca roku jest niezagrożone.

Wcześniej w 2026 r. mechanizm ustalania maksymalnych cen przez rząd był stosowany dwukrotnie – wiosną, po ataku USA i Izraela na Iran, i w dwa ostatnie tygodnie wakacji.