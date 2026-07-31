Marokańska benzyna prawdopodobnie trafiła już do sprzedaży na Petersburskiej Giełdzie Towarowej i Surowcowej – zauważa agencja Reutera. Kupującym oferowana jest tam benzyna AI-92, dostarczana koleją ze stacji Kola w pobliżu portu w Murmańsku.

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Maroko stało się trzecim krajem, od którego Rosja zaczęła kupować benzynę po serii precyzyjnych ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. Uderzenia doprowadziły do spadku produkcji paliw w Rosji do najniższego poziomu od dwóch dekad. Według źródeł Reutersa krajowa produkcja benzyny w lipcu pokrywała jedynie 65 proc. wewnętrznego popytu, a niedobór paliwa sięgał od 700 000 do 800 000 ton.

Rosja sprowadza benzynę z Indii, Maroka i Kazachstanu

Pod koniec lipca do portu Witino w obwodzie murmańskim dotarł pierwszy tankowiec z benzyną z Indii. Statek przywiózł 42 000 ton paliwa kupionego w rafinerii Vadinar. Kolejny tankowiec, Varg, przewożący benzynę przeznaczoną dla Rosji, zmierza w kierunku Kanału Sueskiego. Tam paliwo ma zostać przeładowane na inny statek, który dostarczy je do jednego z rosyjskich portów.

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Indie zgodziły się dostarczyć Rosji dwie partie benzyny o łącznej masie około 100 000 ton. Nadawcą obu ładunków jest spółka Nayara Energy, w której Rosnieft posiada 49 proc. udziałów. W połowie lipca rosyjskie koncerny naftowe zwróciły się do indyjskich rafinerii z prośbą o zwiększenie dostaw, jednak indyjskie koncerny należące do państwa odmówiły.

Także trzeci eksporter, Kazachstan, nie jest skłonny do sprzedaży większych ilości paliwa. Kazachska rafineria Kondensat wysłała do Rosji około 10 000 ton benzyny. Według Reutersa Kazachstan zgodził się sprzedać łącznie 50 000 ton paliwa „w ramach pomocy humanitarnej”.