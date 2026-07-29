Według monitoringu e-petrol.pl średnia cena benzyny Pb95 w Polsce wynosi obecnie 7,44 zł za litr, czyli o 15 gr więcej niż przed tygodniem. Za benzynę Pb98 kierowcy płacą średnio 8,25 zł za litr. Cena oleju napędowego wzrosła natomiast o 35 gr za litr, do 7,99 zł, podczas gdy autogaz LPG potaniał o 4 gr, do 3,05 zł za litr.

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– Podwyżki na stacjach nie hamują i w ostatnich dniach lipca koszty tankowania nadal rosły. Na razie nie zrealizował się jednak czarny scenariusz, a średnia cena oleju napędowego utrzymała się poniżej poziomu 8 zł za litr – skomentowali analitycy.

Według ekspertów spadkowa tendencja na rynku autogazu może się odwrócić już na początku sierpnia.

Ceny paliw w Polsce. Najtaniej w Łódzkiem, najdrożej na Mazowszu

Najniższe ceny benzyny 95-oktanowej odnotowano w województwie łódzkim, gdzie kosztuje ona średnio 7,35 zł za litr. Najdrożej jest natomiast w województwie mazowieckim, w którym średnia cena Pb95 wynosi 7,49 zł za litr.

– Olej napędowy w najniższej cenie, wynoszącej 7,92 zł za litr, można znaleźć w kilku regionach Polski. Tyle płaci się za diesla w województwach lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Najdrożej jest natomiast na Podkarpaciu, gdzie olej napędowy kosztuje 7,99 zł za litr – podano.