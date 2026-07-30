Stacje paliw od dawna nie służą już wyłącznie do tankowania. W wielu z nich można zrobić zakupy, zjeść ciepły posiłek, wypić kawę, a nawet odebrać przesyłkę. Petroprix postanowił jednak wrócić do tradycyjnego modelu i skupić się wyłącznie na sprzedaży paliwa.

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Samoobsługa ma obniżać ceny paliw

Jak informuje Business Insider, hiszpański operator rozpoczął działalność w Polsce od otwarcia stacji w Cieszynie. Firma przejęła część obiektów działających wcześniej pod marką Moya. Na stacjach Petroprix nie ma tradycyjnych kas, sprzedawców ani rozbudowanej infrastruktury handlowej. Kierowcy samodzielnie tankują samochód i dokonują płatności.

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Obsługa tankowania i płatności odbywa się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Brak sklepu i pracowników pozwala firmie ograniczyć koszty działalności, co według przedstawicieli spółki ma przełożyć się na bardziej konkurencyjne ceny benzyny i oleju napędowego.

Petroprix planuje dalszą ekspansję w Polsce

Ten model od lat sprawdza się na Półwyspie Iberyjskim, gdzie firma bardzo dynamicznie się rozwija. Sieć powstała w 2013 roku w Andaluzji. Obecnie dysponuje 245 stacjami w Hiszpanii, Portugalii, Chile i Panamie. Po debiucie w Cieszynie firma zamierza rozwijać swoją działalność również w innych częściach Polski.