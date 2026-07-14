Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział we wtorek, że w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji na Bliskim Wschodzie rząd jest gotowy powrócić do działań osłonowych dla paliw, ale należy dążyć do rynkowo najniższych cen benzyny.

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– Sprawa żadnego programu osłonowego nie jest zamknięta, bo gdyby doszło do radykalnej eskalacji, to myślę, że rekomendowalibyśmy powrót do działań osłonowych. Na dzisiaj myślę (...) za wcześnie byłoby, ze względu na dynamikę sytuacji na Bliskim Wschodzie, przyjmowanie pakietu, który działałby kilka miesięcy, sytuacja wróciłaby do normy i znowu rynek nie mógłby weryfikować się sam. Wiemy, że ceny paliwa przed kryzysem na Bliskim Wschodzie faktycznie były jedne z najniższych w Unii Europejskiej i do takiej sytuacji rynkowo powinniśmy dążyć – powiedział Motyka w Radiu Dla Ciebie.

Minister energii Miłosz Motyka: Rząd analizuje sytuację na rynku paliw

W poniedziałek Motyka informował, że rząd analizuje sytuację na rynku paliw i w ciągu najbliższych dni może podejmować decyzje w tej sprawie. Dodał, że istnieją „pozostałe narzędzia”, które posiada grupa Orlen, która najmocniej kreuje rynek.

W ubiegłym tygodniu minister mówił, że rząd nie rozmawia o powrocie pakietu CPN, a o rynkowym doprowadzeniu do niższych cen paliw.

30 czerwca zakończył się rządowy program CPN. Wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe – oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.