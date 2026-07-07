Kolejka na stacji benzynowej w Moskwie
Jegor Popow, właściciel moskiewskiej firmy zajmującej się montażem instalacji gazowych, przyznał, że popyt na jego usługi wzrósł kilkukrotnie. – Mamy listę oczekujących aż do września – powiedział, cytowany przez Reuters.
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Kierujący podobną firmą Siergiej Miedwiediew przekazał, że również do niego trafia więcej zgłoszeń, niż jest w stanie obsłużyć. – Otrzymaliśmy 276 telefonów w ciągu jednego dnia, ale mogliśmy obsłużyć tylko około 30-40 klientów – powiedział. Podkreślił, że LPG ma oczywiste zalety. – Nie ma kolejek, a ceny są o 50 proc., a nawet dwie trzecie niższe niż ceny benzyny – dodał.
LPG był w Rosji stosunkowo tani i łatwo dostępny już wcześniej, dzięki czemu Moskwa stała się światowym liderem w wykorzystaniu gazu jako paliwa samochodowego. Zgodnie z oficjalnymi danymi 54 proc. rosyjskiego LPG zostało w ubiegłym roku wykorzystane przez kierowców, a nieco ponad jedna trzecia trafiła do przemysłu petrochemicznego jako surowiec – przekazał Reuters.
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W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Jak zauważył Reuters, nasilone ostrzały rosyjskich rafinerii spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w niemal wszystkich regionach kraju.
Przed niespełna dwoma tygodniami prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zatwierdził 40-dniową „operację wpływu”, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny.
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W poniedziałek 6 lipca drony uderzyły w rafinerię w Omsku, położoną w południowo-zachodniej części Syberii, prawie 2,5 tys. km od granicy z Ukrainą. Był to jeden z najdalszych ukraińskich ataków od początku wojny z Rosją. „To ostatni z 11 największych producentów benzyny w Federacji Rosyjskiej, który został zaatakowany przez siły ukraińskie” – oświadczył Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, dodając, że nalot dronów spowodował pożar na terenie zakładu.
Można też dać mocniejszy śródtytuł: Rosja ma problem z benzyną.
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