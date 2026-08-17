Od poniedziałku ponownie obowiązuje, choć w ograniczonym zakresie, pakiet Ceny Paliwa Niżej, obejmujący obniżony VAT oraz maksymalne ceny paliw na stacjach.

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Czytaj więcej Paliwa Paliwo drożeje w hurcie. Rząd znów próbuje ratować kierowców Hurtowe ceny benzyny i oleju napędowego pozostają wysokie, a ropa kosztuje blisko 90 dolarów za baryłkę. Kierowców częściowo chronić będzie uruchom...

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, uwzględniającej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż paliwa po cenie wyższej od maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

VAT na paliwa spada, wracają ceny maksymalne

W czwartek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Przewiduje ona obniżenie stawki VAT na benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Niższy VAT obowiązuje od poniedziałku do 31 sierpnia.

Czytaj więcej Paliwa Rząd ogłosił powrót programu CPN. Ceny paliw znów mają być niższe Premier Donald Tusk zapowiedział, że na ostatnie dwa tygodnie sierpnia rząd obniży stawkę podatku VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. - To pozwoli...

Wprowadzony pod koniec marca pakiet CPN był odpowiedzią na gwałtownie rosnące ceny ropy w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem, który wybuchł 28 lutego. Pakiet obowiązywał do końca czerwca i obejmował przepisy, na mocy których stosowano obniżoną stawkę VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe – oraz ustalano maksymalne ceny tych paliw na stacjach benzynowych. W ramach pakietu wprowadzono również czasową obniżkę akcyzy na paliwa, która obowiązywała do połowy czerwca.

Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł. Wznowienie obniżonej stawki VAT na paliwa na ostatnie dwa tygodnie sierpnia będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł.