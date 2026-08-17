Od poniedziałku 17 sierpnia wraca część pakietu Ceny Paliwa Niżej. VAT na benzynę i olej napędowy spada z 23 do 8 proc., a na stacjach ponownie obowiązują ceny maksymalne. Rząd szacuje koszt rozwiązania na blisko 500 mln zł.

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W poniedziałek 17 sierpnia wraca w ograniczonym zakresie pakiet Ceny Paliwa Niżej – obniżony VAT oraz maksymalne ceny paliw na stacjach.

Szef resortu energii Miłosz Motyka poinformował, że obowiązująca w poniedziałek maksymalna cena benzyny 95 jest o 89 gr na litrze niższa niż przy standardowej stawce VAT. W przypadku benzyny 98 różnica wynosi równo 1 zł na litrze, a w przypadku oleju napędowego – 1,03 zł.

Czytaj więcej Paliwa Rząd ogłosił powrót programu CPN. Ceny paliw znów mają być niższe Premier Donald Tusk zapowiedział, że na ostatnie dwa tygodnie sierpnia rząd obniży stawkę podatku VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. - To pozwoli...

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny obowiązujące we wtorek.

Jak ustalane są maksymalne ceny paliw na stacjach

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, która uwzględnia średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż paliwa po cenie wyższej od maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

W czwartek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Przewiduje ona obniżenie stawki VAT na benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Niższy VAT obowiązuje od poniedziałku do 31 sierpnia.

Pakiet Ceny Paliwa Niżej kosztował już miliardy złotych

Wprowadzony pod koniec marca pakiet Ceny Paliwa Niżej był odpowiedzią na gwałtowny wzrost cen ropy związany z konfliktem USA i Izraela z Iranem, który wybuchł 28 lutego. Pakiet obowiązywał do końca czerwca i obejmował przepisy, na mocy których stosowano obniżoną stawkę VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe – oraz ustalano maksymalne ceny tych paliw na stacjach benzynowych. W ramach pakietu wprowadzono również czasową obniżkę akcyzy na paliwa, która obowiązywała do połowy czerwca.

Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu Ceny Paliwa Niżej wyniósł ok. 4,7 mld zł. Wznowienie obniżonej stawki VAT na paliwa na ostatnie dwa tygodnie sierpnia będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł.