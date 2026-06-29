Benzyna wraca do poziomu 6 zł. Nowe stawki paliw już od wtorku
Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw, by ograniczyć skutki kryzysu na rynku energii. We wtorek 30 czerwca benzyna Pb95 będzie kosztować maksymalnie 6,00 zł za litr, a olej napędowy 6,19 zł.
W weekend i poniedziałek 27 – 29 czerwca 2026 r. maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosiła 6,02 zł/l, dla benzyny Pb98: 6,70 zł/l, a dla oleju napędowego: 6,17 zł/l.
Stawki są ustalane codziennie według specjalnego algorytmu i obowiązują na wszystkich stacjach.
Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
Maksymalne ceny paliw na wtorek 30 czerwca 2026 r.:
benzyna Pb95 – 6,00 zł za 1 litr
benzyna Pb98 – 6,68 zł za 1 litr
olej napędowy – 6,19 zł za 1 litr
Wtorek 31 marca był pierwszym dniem obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Parlament przyjął dwie z trzech zapowiadanych zmian ustawowych wchodzących w skład pakietu paliwowego pod nazwą CPN (Ceny Paliwa Niżej). Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.
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Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazują ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.
Oferowanie przez przedsiębiorcę do sprzedaży detalicznej paliw po cenie wyższej niż cena maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu zagrożone jest karą 1 mln zł.
Ceny ropy na świecie rosną w poniedziałek w reakcji na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Po wcześniejszej fali wzajemnych ataków USA i Iran zgodziły się na wznowienie w tym tygodniu rozmów pokojowych – informują maklerzy.
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Baryłka ropy West Texas Intermediate (WTI) z dostawą w sierpniu na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku kosztuje 69,75 dol., co oznacza wzrost o 0,75 proc. Z kolei ropa Brent z dostawą w sierpniu na giełdzie ICE jest wyceniana na 72,19 dol. za baryłkę, o 0,28 proc. więcej niż na poprzednim zamknięciu, po wcześniejszym wzroście o 1,9 proc. tuż po rozpoczęciu poniedziałkowego handlu – informuje PAP.
Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Endex Dutch TTF) drożeją o 2,4 proc., do 41,82 euro za MWh. Gaz zyskuje na wartości w reakcji na niedawne ataki USA i Iranu oraz „testowanie” zawartego między nimi porozumienia o zawieszeniu broni – informuje PAP.
Prezydent USA Donald Trump poinformował w sobotę, że Irańczycy ponownie naruszyli porozumienie o zawieszeniu broni. Zagroził Teheranowi, że jeśli nie zmieni swojego postępowania, Stany Zjednoczone wznowią działania militarne, a Iran „przestanie istnieć”.
„Amerykańskie samoloty właśnie zaatakowały irańskie magazyny rakiet i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe za naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni – ponownie!” – napisał Trump w serwisie Truth Social.
„Bardzo możliwe, że oni nigdy się nie nauczą! Może nadejść moment, w którym nie będziemy już w stanie zachować rozsądku i będziemy zmuszeni militarnie dokończyć to, co bardzo skutecznie rozpoczęliśmy. Jeśli tak się stanie, Islamska Republika Iranu przestanie istnieć!” – zagroził prezydent USA.
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Tymczasem zapotrzebowanie na gaz w Europie może nieco zmaleć. Według modeli pogodowych i analiz meteorologów w tym tygodniu przez północno-zachodnią i środkową Europę przejdzie seria frontów atmosferycznych, które mogą przynieść ulgę po ostatniej fali upałów.
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