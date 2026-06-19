Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw, by ograniczyć skutki kryzysu na rynku energii. W weekend i poniedziałek 20-22czerwca benzyna Pb95 będzie kosztować maksymalnie 5,94 zł za litr, a olej napędowy 6,12 zł.

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W piątek 19 czerwca 2026 r. maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosiła 6,00 zł/l, dla benzyny Pb98: 6,66 zł/l, a dla oleju napędowego: 6,20 zł/l.

Stawki są ustalane codziennie według specjalnego algorytmu i obowiązują na wszystkich stacjach.

Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Maksymalne ceny paliw na weekend i poniedziałek (20-22 czerwca) 2026 r.:

benzyna Pb95 – 5,94 zł za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,61 zł za 1 litr

olej napędowy – 6,12 zł za 1 litr

Wtorek 31 marca był pierwszym dniem obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Parlament przyjął dwie z trzech zapowiadanych zmian ustawowych wchodzących w skład pakietu paliwowego pod nazwą CPN (Ceny Paliwa Niżej). Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.

Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazują ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.

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Oferowanie przez przedsiębiorcę do sprzedaży detalicznej paliw po cenie wyższej niż cena maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu zagrożone jest karą 1 mln zł.

Orlen obniżył hurtowe ceny paliw

Według hurtowego cennika koncernu w piątek benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje tam 5 tys. 196 zł za metr sześc., czyli 61 zł mniej niż dzień wcześniej, benzyna bezołowiowa Super Plus 98 kosztuje 5 tys. 816 zł za metr sześc., czyli 52 zł mniej niż dzień wcześniej, natomiast olej napędowy Ekodiesel kosztuje 5 tys. 365 zł za metr sześc., czyli 74 zł mniej niż dzień wcześniej – informuje PAP.

Poprzednio, w czwartek, Orlen również obniżył hurtowe ceny paliw, w tym benzyny Eurosuper 95 o 53 zł, do 5 tys. 257 zł za metr sześc., benzyny Super Plus 98 o 49 zł, do 5 tys. 868 zł za metr sześc., a oleju napędowego Ekodiesel o 152 zł, do 5 tys. 439 zł za metr sześc. Obecna, piątkowa obniżka cen w hurcie koncernu jest trzecią z kolei w tym tygodniu –paliwa taniały tam również w środę, z kolei zdrożały w poniedziałek.