Ropa jest surowcem wrażliwym na wydarzenia polityczne. Jej ceny natychmiast reagują tak na złe, jak i dobre wiadomości. Urodzinowa wiadomość Donalda Trumpa o bliskim porozumieniu z Iranem wywołała optymizm na rynku, ale euforii nie było, choć dealerzy odliczyli premię za ryzyko. W przeszłości zmiany notowań ropy były bardziej dynamiczne.

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Spadek cen ze szczytowego poziomu 120 dol. za baryłkę ropy Brent do „przedwojennych” 72 dol. jeszcze potrwa. Na razie rynek uwzględnia otwarcie Cieśniny Ormuz, przywrócenie dostaw znad Zatoki Perskiej i to, że rafinerie i rurociągi ruszą pełną parą. Tyle że to wszystko musi się jeszcze wydarzyć.

Tankowce muszą „uruchomić silniki”, do czego wzywa armatorów Donald Trump, i ruszyć z ładunkami. Rynki ubezpieczeniowe muszą wyliczyć ponownie stawki, koncerny naftowe muszą uruchomić odwierty, a rządy uzupełnić mocno nadwerężone zapasy, bo to klucz do stabilizacji rynku.

Armatorzy i załogi muszą odzyskać pewność, że operowanie w tym regionie jest bezpieczne. A opóźnione dostawy muszą dotrzeć tam, gdzie powinny się były znaleźć na początku marca. Jakiekolwiek informacje o zakłóceniu tych procesów spowodują, że ceny ropy nie będą dalej spadać, podobnie jak wzmianki Donalda Trumpa, że w każdej chwili może wznowić ataki na Iran.

Trzeba się więc przygotować na to, że nawet kiedy wysiłki dyplomatyczne doprowadzą do trwałego pokoju, powrót do cen ropy sprzed kryzysu potrwa. A spadek cen przy dystrybutorach wcale nie będzie tak głęboki, jak wskazywałyby to notowania surowca. Wiele krajów będzie bowiem wycofywać się z mechanizmów stabilizujących, takich jak kosztowny dla budżetu polski pakiet CPN (obniżka akcyzy do minimalnego poziomu i VAT z 23 do 8 proc.).

Cieśnina Ormuz nie zostanie otwarta tylko na podstawie komunikatu prasowego, nawet wysłanego z Białego Domu. To wszystko jednak nie oznacza, że istnieje groźba gwałtownego powrotu zwyżki cen ropy, ale widać, że rynek przechodzi od strachu do ulgi szybciej, niż uzasadnia to realna sytuacja.