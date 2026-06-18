Takiej obniżki diesla dawno nie było. Kierowcy odczują ją od razu przy dystrybutorze
Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw, by ograniczyć skutki kryzysu na rynku energii. W piątek 19 czerwca benzyna Pb95 będzie kosztować maksymalnie 6,00 zł za litr, a olej napędowy 6,20 zł.
W czwartek 18 czerwca maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosiła 6,06 zł/l, dla benzyny Pb98: 6,72 zł/l, a dla oleju napędowego: 6,36 zł/l.
Stawki są ustalane codziennie według specjalnego algorytmu i obowiązują na wszystkich stacjach.
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Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
Maksymalne ceny paliw na piątek 19 czerwca 2026 r.:
benzyna Pb95 – 6,00 zł za 1 litr
benzyna Pb98 – 6,66 zł za 1 litr
olej napędowy – 6,20 zł za 1 litr
Wtorek 31 marca był pierwszym dniem obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Parlament przyjął dwie z trzech zapowiadanych zmian ustawowych wchodzących w skład pakietu paliwowego pod nazwą CPN (Ceny Paliwa Niżej). Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.
Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazują ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.
Oferowanie przez przedsiębiorcę do sprzedaży detalicznej paliw po cenie wyższej niż cena maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu zagrożone jest karą 1 mln zł.
Ceny ropy na światowych rynkach spadają o ponad 2 proc. po wejściu w życie tymczasowego porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Inwestorzy oceniają, że zwiększa ono szanse na stabilizację dostaw surowca przez strategiczną cieśninę Ormuz – informują maklerzy.
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Baryłka ropy West Texas Intermediate (WTI) z dostawą na lipiec kosztuje na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku 74,87 dol., co oznacza spadek o 2,50 proc. Z kolei ropa Brent z dostawą na sierpień jest notowana na giełdzie ICE po 77,84 dol. za baryłkę, tracąc 2,15 proc. – podaje PAP.
Prezydent USA Donald Trump poinformował w nocy ze środy na czwartek, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem.
– Podpisane. Podpisane w Wersalu, właśnie to podpisałem – powiedział Trump dziennikarzom, opuszczając pałac około godz. 1 w nocy po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
Wcześniej amerykańskie media informowały, że dokument został podpisany przez prezydenta USA podczas kolacji w Wersalu.
Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei przekazał natomiast, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian złożył pod memorandum podpis elektroniczny.
– Memorandum między Iranem a USA zostało już oficjalnie sfinalizowane, ponieważ obie strony złożyły pod nim podpisy – oświadczył Baghaei.
Dodał, że planowana na piątek w Szwajcarii ceremonia podpisania dokumentu ostatecznie się nie odbędzie. Zapowiedział jednak, że zespoły negocjacyjne obu państw będą obecne w tym kraju.
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