Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw, by ograniczyć skutki kryzysu na rynku energii. W piątek 19 czerwca benzyna Pb95 będzie kosztować maksymalnie 6,00 zł za litr, a olej napędowy 6,20 zł.

Reklama Reklama

W czwartek 18 czerwca maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosiła 6,06 zł/l, dla benzyny Pb98: 6,72 zł/l, a dla oleju napędowego: 6,36 zł/l.

Stawki są ustalane codziennie według specjalnego algorytmu i obowiązują na wszystkich stacjach.

Czytaj więcej Dyplomacja Donald Trump podpisał osobiście porozumienie z Iranem w Wersalu Porozumienie wstępne kończące wojnę USA i Izraela z Iranem, które miało być podpisane przez wiceprezydenta USA J.D. Vance'a 19 czerwca w Genewie, z...

Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Maksymalne ceny paliw na piątek 19 czerwca 2026 r.:

benzyna Pb95 – 6,00 zł za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,66 zł za 1 litr

olej napędowy – 6,20 zł za 1 litr

Wtorek 31 marca był pierwszym dniem obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Parlament przyjął dwie z trzech zapowiadanych zmian ustawowych wchodzących w skład pakietu paliwowego pod nazwą CPN (Ceny Paliwa Niżej). Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.

Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazują ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.

Oferowanie przez przedsiębiorcę do sprzedaży detalicznej paliw po cenie wyższej niż cena maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu zagrożone jest karą 1 mln zł.

Ropa tanieje po porozumieniu USA i Iranu

Ceny ropy na światowych rynkach spadają o ponad 2 proc. po wejściu w życie tymczasowego porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Inwestorzy oceniają, że zwiększa ono szanse na stabilizację dostaw surowca przez strategiczną cieśninę Ormuz – informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate (WTI) z dostawą na lipiec kosztuje na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku 74,87 dol., co oznacza spadek o 2,50 proc. Z kolei ropa Brent z dostawą na sierpień jest notowana na giełdzie ICE po 77,84 dol. za baryłkę, tracąc 2,15 proc. – podaje PAP.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w nocy ze środy na czwartek, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem.

– Podpisane. Podpisane w Wersalu, właśnie to podpisałem – powiedział Trump dziennikarzom, opuszczając pałac około godz. 1 w nocy po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Wcześniej amerykańskie media informowały, że dokument został podpisany przez prezydenta USA podczas kolacji w Wersalu.

Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei przekazał natomiast, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian złożył pod memorandum podpis elektroniczny.

– Memorandum między Iranem a USA zostało już oficjalnie sfinalizowane, ponieważ obie strony złożyły pod nim podpisy – oświadczył Baghaei.

Dodał, że planowana na piątek w Szwajcarii ceremonia podpisania dokumentu ostatecznie się nie odbędzie. Zapowiedział jednak, że zespoły negocjacyjne obu państw będą obecne w tym kraju.