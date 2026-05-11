Benzyna Pb95 i diesel z nowymi cenami. Zmiany już od wtorku
Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw, by ograniczyć skutki kryzysu na rynku energii. 12 maja we wtorek benzyna Pb95 będzie kosztować maksymalnie 6,30 zł za litr, a olej napędowy 6,93 zł.
W weekend 9-11 maja maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosiła 6,35 zł/l, dla benzyny Pb98: 6,85 zł/l, a dla oleju napędowego: 7,03 zł/l.
Stawki są ustalane codziennie według specjalnego algorytmu i obowiązują na wszystkich stacjach.
Czytaj więcej
Ceny ropy poszły w górę o 4 procent, po tym jak prezydent USA Donald Trump napisał, że odpowiedź Iranu na jego propozycję pokojową jest „nieakcepto...
Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
Maksymalne ceny paliw na 2026 r.:
benzyna Pb95 – 6,30 zł za 1 litr
benzyna Pb98 – 6,81 zł za 1 litr
olej napędowy – 6,93 zł za 1 litr
Wtorek 31 marca był pierwszym dniem obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Parlament przyjął dwie z trzech zapowiadanych zmian ustawowych wchodzących w skład pakietu paliwowego pod nazwą CPN (Ceny Paliwa Niżej). Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.
Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazują ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.
Oferowanie przez przedsiębiorcę do sprzedaży detalicznej paliw po cenie wyższej niż cena maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu zagrożone jest karą 1 mln zł.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas