Maksymalne ceny paliw, wprowadzone w ramach programu CPN („Ceny Paliwa Niżej”), mają ulżyć kieszeniom polskich kierowców. Są one ustalane codziennie według rządowego algorytmu i obowiązują kolejnego dnia na wszystkich stacjach w kraju. Stacjom benzynowym, które nie zastosują się do wyznaczonego pułapu cenowego, grozi nawet milion złotych kary.

Maksymalne ceny paliw na czwartek, 7 maja 2026 roku:

benzyna Pb95 – 6,46 zł brutto za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,95 zł brutto za 1 litr

olej napędowy – 7,26 zł brutto za 1 litr

Na algorytm wyliczania maksymalnej ceny paliw składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Zaczyna brakować ropy na świecie

Światowe rezerwy wydobytej ropy naftowej zbliżają się do najniższego poziomu od ośmiu lat. Eksperci banku Goldman Sachs szacują, że światowe rezerwy ropy są obecnie równowartością 101 dni światowego popytu. Według Goldman Sachs wskaźnik może do końca maja spaść do 98 dni. Będzie to rekordowe minimum od 2018 roku. Amerykański bank szacuje, że przed atakiem USA i Izraela na Iran światowe zapasy produktów naftowych wystarczały na 50 dni konsumpcji. Teraz rezerwy zmniejszyły się do 45 dni.

Mike Wirth, prezes zarządu i dyrektor generalny amerykańskiego koncernu Chevron, publicznie przyznał, że fizyczne niedobory ropy naftowej zaczną się pojawiać na całym świecie z powodu zamknięcia Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa 20 proc. globalnych dostaw ropy naftowej. – Skutki tej sytuacji są już namacalne. Gospodarki zaczną się kurczyć, najpierw w Azji, ponieważ popyt dostosowuje się do zmniejszonej podaży, a cieśnina jest nadal zamknięta z powodu wojny USA i Izraela z Iranem – powiedział Wirth

Przypomnijmy, że 23 marca Sejm i Senat przyjęły pakiet rządowych projektów nazwanych CPN (Ceny Paliwa Niżej). Obie izby uchwaliły dwie rządowe ustawy, które do parlamentu trafiły dzień wcześniej w trybie pilnym. Za przyjęciem przepisów głosowało 428 posłów, przeciw było 12. Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadził także formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.