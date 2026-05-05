Eksperci banku Goldman Sachs szacują, że światowe rezerwy ropy są obecnie równowartością 101 dni światowego popytu. Według Goldman Sachs wskaźnik może do końca maja spaść do 98 dni. Będzie to rekordowe minimum od 2018 roku.

Amerykański bank szacuje, że przed atakiem USA i Izraela na Iran światowe zapasy produktów naftowych wystarczały na 50 dni konsumpcji. Teraz rezerwy zmniejszyły się do 45 dni. Tempo wyczerpania i utraty dostaw w niektórych regionach i niektórych rodzajach produktów „budzi niepokój” – pisze Reuters.

Ukraina celnie atakuje rosyjskie rafinerie

A to, co się dzieje w Zatoce Perskiej, ale także w Rosji, nie nastraja optymistycznie światową gospodarkę. W połowie kwietnia Stany Zjednoczone ogłosiły blokadę morską irańskich portów. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych przechwyciła 48 statków z Iranu. 30 kwietnia cena ropy Brent przekroczyła czteroletnie maksimum, wynosząc 126 dolarów za baryłkę. Dziś kosztuje 112 dolarów.

We wtorek w wyniku celnego ataku Ukrainy pracę przerwała druga rafineria naftowa Rosji. Jak informuje agencja Reutera, rafinerię Kirishi (należy do prywatnego Surgutnieftiegazu) zaatakowały w nocy ukraińskie drony uszkadzając trzy z czterech jednostek destylacji ropy naftowej. Wybuchło kilka pożarów, co potwierdził gubernator obwodu leningradzkiego, na terenie którego znajduje się rafineria. Zakłady leżą 800 km od granic ukraińskich, ale już kilka razy były celem ataków. Udane uderzenia potwierdził we wtorek ukraiński sztab generalny.

Wydajność rafinerii wynosi 20 milionów ton, czyli około 400 tysięcy baryłek dziennie. W ostatnich latach przetwarza około 18 mln ton rocznie, co stanowi około 7 proc. rosyjskiej rafinacji ropy naftowej. Kirishi jest jednym z kluczowych dostawców oleju napędowego na rynek rosyjski i na eksport.

Trwające od dwóch miesięcy zmasowane ataki dronów ukraińskich na rosyjskie obiekty paliwowe wywołują coraz większe straty na Kremlu. Rafineria Rosnieftu w Tuapse została tak poważnie uszkodzona, że jej przywrócenie do pracy zajmie kilka miesięcy i kosztować ma co najmniej 5 mld dolarów.