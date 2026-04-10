Paliwa od soboty z nowymi stawkami. Benzyna 6,14 zł, diesel aż 7,68 zł
Na podstawie nowych przepisów wprowadzonych w reakcji na wzrost cen paliw związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie cena maksymalna jest ustalana każdego dnia roboczego przez ministra energii na podstawie określonego algorytmu.
Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
Wtorek 31 marca był pierwszym dniem obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Parlament przyjął dwie z trzech zapowiadanych zmian ustawowych wchodzących w skład pakietu paliwowego pod nazwą CPN (ceny paliwa niżej). Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.
Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazuje ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.
Oferowanie przez przedsiębiorcę do sprzedaży detalicznej paliw po cenie wyższej niż cena maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu zagrożone jest karą 1 mln zł.
Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 96 centów, czyli 1 proc., do poziomu 96,88 dol. za baryłkę. Kontrakty na ropę West Texas Intermediate (WTI) podrożały o 78 centów, czyli 0,8 proc., do 98,65 dol. za baryłkę. W skali tygodnia oba kontrakty straciły dotychczas około 11 proc., co jest największym tygodniowym spadkiem od czerwca 2025 r., kiedy wstrzymano wcześniejsze uderzenia Izraela i USA na Iran.
Ataki na saudyjską infrastrukturę energetyczną zmniejszyły zdolności produkcyjne królestwa o około 600 tys. baryłek dziennie oraz przepustowość rurociągu Wschód–Zachód o około 700 tys. baryłek dziennie – podała saudyjska agencja prasowa SPA, powołując się na źródło w Ministerstwie Energii.
