Na podstawie nowych przepisów wprowadzonych w reakcji na wzrost cen paliw związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie cena maksymalna jest ustalana każdego dnia roboczego przez ministra energii na podstawie określonego algorytmu.

Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Maksymalne ceny paliw na 11–13 kwietnia 2026 r.:

benzyna Pb95 – 6,14 zł za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,73 zł za 1 litr

olej napędowy – 7,68 zł za 1 litr

Dodajmy, że 10 kwietnia 2026 r. maksymalne ceny wyniosły: benzyna 95 – 6,17 zł/l, benzyna 98 – 6,77 zł/l, olej napędowy – 7,66 zł/l.

Wtorek 31 marca był pierwszym dniem obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Parlament przyjął dwie z trzech zapowiadanych zmian ustawowych wchodzących w skład pakietu paliwowego pod nazwą CPN (ceny paliwa niżej). Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.

Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazuje ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.

Oferowanie przez przedsiębiorcę do sprzedaży detalicznej paliw po cenie wyższej niż cena maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu zagrożone jest karą 1 mln zł.

Ceny ropy wciąż rosną, mimo zawieszenia broni

Ceny ropy wzrosły w piątek, napędzane obawami o dostawy z Arabii Saudyjskiej oraz faktem, że ruch tankowców przez kluczową Cieśninę Ormuz pozostawał w dużej mierze zamrożony.

Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 96 centów, czyli 1 proc., do poziomu 96,88 dol. za baryłkę. Kontrakty na ropę West Texas Intermediate (WTI) podrożały o 78 centów, czyli 0,8 proc., do 98,65 dol. za baryłkę. W skali tygodnia oba kontrakty straciły dotychczas około 11 proc., co jest największym tygodniowym spadkiem od czerwca 2025 r., kiedy wstrzymano wcześniejsze uderzenia Izraela i USA na Iran.

Ataki na saudyjską infrastrukturę energetyczną zmniejszyły zdolności produkcyjne królestwa o około 600 tys. baryłek dziennie oraz przepustowość rurociągu Wschód–Zachód o około 700 tys. baryłek dziennie – podała saudyjska agencja prasowa SPA, powołując się na źródło w Ministerstwie Energii.