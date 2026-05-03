Litewska Służba Celna poinformowała, że ​​od dziś – 3 maja 2026 r. na Litwie wszedł w życie zakaz specyficznej formy importu paliw z Rosji i Białorusi. Ciężarówki z tych krajów nie wjadą na Litwę, jeżeli w zbiornikach mają więcej niż 200 l paliwa.

Rosyjskie tiry wjeżdżają na Litwę z pełnymi bakami, wracają z pustymi

Zmiany w ustawie o sankcjach stanowią: „Zabrania się importu paliwa z Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi do Republiki Litewskiej w standardowych zbiornikach paliwa montowanych przez producenta we wszystkich pojazdach, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta, z których paliwo jest dostarczane bezpośrednio do układów paliwowych pojazdu lub wykorzystywane w układach chłodzenia lub innych, jeżeli zawartość paliwa w tych zbiornikach przekracza 200 litrów”.

Ograniczenia będą obowiązywać do 31 grudnia 2027 r. i mogą zostać przedłużone. Jak to działa w praktyce? Jeżeli zawartość paliwa podczas kontroli przekroczy 200 litrów, pojazd nie zostanie wpuszczony na Litwę, a tym samym na teren Unii Europejskiej. „Osoby, które nie zgadzają się z tą decyzją, mogą podlegać sankcjom na podstawie art. 515 Kodeksu Postępowania Karnego, w tym zatrzymaniu pojazdu” – wyjaśniają litewscy celnicy, cytowani przez gazetę RBK.

Polska pozwala na wwiezienie 600 l paliwa z Rosji

Według danych litewskich na początku 2025 r. prawie wszystkie tiry wjeżdżające z Rosji lub Białorusi miały pełne zbiorniki paliwa, podczas gdy te wyjeżdżające z Litwy miały baki prawie puste. Średnio dziennie granicę litewską przekracza około 200 takich pojazdów, a miesięcznie – około 7100.

Litwini oszacowali, że jeśli średnio 500 litrów paliwa jest nielegalnie sprzedawane z jednej ciężarówki, dzienna ilość nielegalnego paliwa na rynku Litwy może osiągnąć około 100 tysięcy litrów. W rezultacie państwo może stracić do 2,2 mln euro dochodów podatkowych miesięcznie i do 26,5 mln euro rocznie. Średnio cło importowe na 1000 litrów oleju napędowego wynosi 736 euro.

Podobne ograniczenia obowiązują już w innych krajach Wspólnoty graniczących z Rosją i Białorusią. Polska jest najbardziej tolerancyjna – zezwala na import bez cła do 600 litrów paliwa w zbiornikach ciężarówek, Łotwa – do 200 litrów, a Finlandia – do 400 litrów, wyjaśniają celnicy.