Maksymalne ceny paliw, wprowadzone w ramach programu CPN („Ceny Paliwa Niżej”), mają ulżyć kieszeniom polskich kierowców. Są one ustalane codziennie według rządowego algorytmu i obowiązują kolejnego dnia na wszystkich stacjach w kraju. Stacjom benzynowym, które nie zastosują się do wyznaczonego pułapu cenowego, grozi nawet milion złotych kary.

Maksymalne ceny paliw na wtorek, 5 maja 2026 roku:

benzyna Pb95 – 6,49 zł brutto za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,99 zł brutto za 1 litr

olej napędowy – 7,31 zł brutto za 1 litr

Na algorytm wyliczania maksymalnej ceny paliw składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Przypomnijmy, że 23 marca Sejm i Senat przyjęły pakiet rządowych projektów nazwanych CPN (Ceny Paliwa Niżej). Obie izby uchwaliły dwie rządowe ustawy, które do parlamentu trafiły dzień wcześniej w trybie pilnym. Za przyjęciem przepisów głosowało 428 posłów, przeciw było 12. Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadził także formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.

Donald Trump obiecał zbrojne odblokowanie Cieśniny Ormuz. Ceny ropy niewzruszone

Cena ropy gatunku Brent lekko spadała w poniedziałek rano i wynosiła prawie 102 dol. za baryłkę. Ropa gatunku WTI nieznacznie natomiast drożała, a jej cena przekraczała 108 dol. za baryłkę. Rynek naftowy zareagował więc bardzo powściągliwie na ogłoszenie przez prezydenta USA Donalda Trumpa „Projektu Wolność”, czyli operacji wojskowej mającej polegać na zapewnianiu zbrojnej eskorty statkom uwięzionym w Cieśninie Ormuz.

„Dla dobra Iranu, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych powiedzieliśmy tym krajom, że poprowadzimy ich statki bezpiecznie z tych ograniczonych akwenów, aby mogły swobodnie i sprawnie prowadzić swoje interesy” — napisał prezydent USA na platformie społecznościowej Truth Social.

„Wsparcie wojskowe USA dla Projektu Wolność obejmie niszczyciele rakietowe, ponad 100 samolotów lądowych i morskich, wielodomenowe platformy bezzałogowe oraz 15 000 żołnierzy” — poinformowało krótko po ogłoszeniu Trumpa Dowództwo Centralne USA.

W kwietniu Zjednoczone Emiraty Arabskie zapowiedzialy, że od maja opuszczają OPEC i OPEC+. Wówczas ropa potaniała, ale na krótko. Jednak decyzja ZEA o opuszczeniu Organizacji Państw Eksporterów Ropy Naftowej może stać się początkiem wielkiej wojny cenowej na rynku surowców energetycznych i rozpadu kartelu. Emiraty nie ukrywają przy tym, że podjęły taką decyzję, bo przestała im odpowiadać polityka limitów produkcyjnych.

ZEA nie jest pierwszym krajem, który opuszcza OPEC. Katar zrobił to na początku 2019 r., Ekwador w 2020 r., a Angola wraz z początkiem 2024 r. To byli jednak stosunkowo mali producenci ropy. ZEA zajmowały natomiast trzecie miejsce na liście największych producentów w OPEC.