Polska branża paliwowa szykuje się na różne scenariusze

Foto: GG Parkiet

W jego ocenie czynniki te mogą wpływać na koszty operacyjne, rentowność poszczególnych biznesów oraz podejmowane decyzje inwestycyjne. Z drugiej strony koncern dostrzega również istotne szanse, takie jak rosnące znaczenie niskoemisyjnych źródeł energii czy wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Przypomina, że koncentruje się na dywersyfikacji działalności, transformacji energetycznej i zwiększaniu elastyczności operacyjnej, co pozwala mu lepiej odpowiadać na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe i skutecznie wykorzystywać pojawiające się możliwości rozwoju.

Orlen przypomina o wdrożonych w grupie elastycznych działaniach dostosowawczych, które znalazły odzwierciedlenie w strategii do 2035 r. Dokument ten porządkuje inwestycje w poszczególnych biznesach, w tym również inwestycje o charakterze dekarbonizacyjnym. Jednocześnie przyznaje, że w krótkiej perspektywie, czyli do końca tego roku, szczególnie narażona na obecne zawirowania może być produkcja petrochemiczna. Jest ona wrażliwa na spadki popytu w przemyśle, a także na konkurencję importu spoza UE. Ponadto, niepewność w globalnym handlu i niestabilność kursów walut, mogą pogłębiać presję na marże w całym biznesie przerobu ropy.

Pozytywny wpływ może być za to widoczny w energetyce, zwłaszcza w części związanej z OZE i rozwojem niskoemisyjnych technologii. „Rosnące znaczenie transformacji energetycznej, wspierane przez regulacje unijne, a także rosnące zapotrzebowanie na lokalne źródła energii, tworzą sprzyjające warunki do dalszego rozwoju tego obszaru. W tym kontekście szczególnie istotny jest cel grupy Orlen, który zakłada posiadanie 9 GW mocy w źródłach odnawialnych w perspektywie do 2030 r. oraz prawie 13 GW do 2035 r.” – twierdzi zespół prasowy płockiej spółki.

Pomimo globalnych zawirowań, koncern w najbliższych kwartałach zamierza konsekwentnie realizować zadania, których celem jest zapewnienie stabilnych warunków dla prowadzonych inwestycji i zabezpieczenie krajowych potrzeb surowcowych. Wśród nich kluczowe są te dotyczące zwiększania niezależności energetycznej poprzez strategiczne inwestycje w rozbudowę własnych źródeł energii odnawialnej, takich jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, a także rozwój sektora biopaliw. Zdywersyfikowany portfel produkcji ma także pozwolić zminimalizować wpływ wahań cen surowców odnotowywanych na światowych rynkach.

„Drugim ważnym elementem jest zwiększenie poziomu kontraktacji i dostaw gazu do Polski, zarówno gazociągiem Baltic Pipe, jak również poprzez dostawy LNG drogą morską. Orlen dysponuje flotą ośmiu gazowców, które pozwolą zwiększyć dostawy LNG” – przekonuje spółka. Stawia również na rozwój współpracy z wieloma globalnymi partnerami biznesowymi, aby zapewnić stabilność dostaw, zminimalizować ryzyka projektowe i zapewnić sobie rozwój technologiczny.