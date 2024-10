Prokuratura stawia zarzuty i chce aresztowania byłego prezesa Orlen Trading System

Z wcześniejszych informacji wynika, że byli członkowie zarządu OTS Switzerland dokonywali przedpłat na ropę pochodzącą głównie z Wenezueli. Co więcej spółka wyczarterowała statki potrzebne do transportu surowca. Między grudniem 2023 r. a styczniem 2024 r. były one gotowe do realizacji transportu z Wenezueli, co jednak nie nastąpiło. Tymczasem same opłaty za postojowe sześciu tankowców wynosiły około 600 tys. USD dziennie. W efekcie na koniec lutego rachunek do zapłaty za czarter sięgał już 30 mln USD.

Nowy zarząd OTS Switzerland informował, że jego poprzednicy do końca lutego nie podjęli żadnych działań, aby doprowadzić do realizacji umów czarteru albo ich zerwania. Doszło do tego dopiero po zmianie władz w spółce (pod koniec lutego). Nowy zarząd wypowiedział też zawarte kontrakty na dostawę ropy.

Z kolei 10 kwietnia 2024 r. Orlen opublikował komunikat giełdowy, w którym stwierdził, że w raporcie za 2023 rok musi wykazać około 1,6 mld zł dodatkowych kosztów w OTS Switzerland, które mocno obniżą zyski grupy kapitałowej. Koncern potem przyznał nawet, że wbrew standardom zaliczki zostały wypłacone bez zastosowania zabezpieczeń i trafiły do podmiotów, z którymi Orlen nigdy wcześniej nie współpracował.