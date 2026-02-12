Reklama
Rozwiń
Reklama

Niemcy sięgną po zielony prąd z Maroka? Berlin ma plan

Rząd niemiecki udzielił oficjalnego poparcia planowi przesyłu odnawialnej energii elektrycznej z Maroka do Niemiec za pomocą podmorskiego kabla o długości 4800 km. Byłbym to najdłuższy kabel energetyczny na świecie. W ubiegłym roku z takiego pomysłu zrezygnowali Brytyjczycy.

Publikacja: 12.02.2026 18:59

Niemcy sięgną po zielony prąd z Maroka? Berlin ma plan

Foto: James MacDonald/Bloomberg

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie plany ma rząd niemiecki dotyczące przesyłu odnawialnej energii elektrycznej z Maroka?
  • W jaki sposób projekt Sila Atlantik planuje przesyłać energię do Niemiec?
  • Jakie są szacowane koszty i potencjalne korzyści dla niemieckiego sektora energetycznego z realizacji tego projektu?
  • Dlaczego projekt połączenia energetycznego między Marokiem a Wielką Brytanią został porzucony?
  • Jak projekt Sila Atlantik może wpłynąć na produkcję energii węglowej w Niemczech?
  • Jakie niemieckie przedsiębiorstwa są zainteresowane korzystaniem z tej energii odnawialnej?

Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii oświadczyło, że popiera projekt Sila Atlantik, który ma przesyłać energię słoneczną i wiatrową z Maroka do Niemiec za pomocą kabli wysokiego napięcia biegnących pod morzem. W liście do ministra inwestycji Maroka, Karima Zidane'a, sekretarz stanu w niemieckim resorcie Frank Wetzel napisał, że Niemcy z zadowoleniem przyjmują projekt i podkreślają jego „ambicje i potencjał”. Liderzy projektu twierdzą, że rozmowy z rządem Maroka już trwają.

Prąd z Maroka do Niemiec?

Jeśli projekt zostanie zrealizowany, obejmie elektrownie wiatrowe i słoneczne w Maroku o mocy do 15 GW. Miałyby one wysyłać do Niemiec do 26 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi około 5 proc. całkowitego zużycia energii w tym kraju. Deweloperzy twierdzą, że mogłoby to zastąpić produkcję trzech dużych elektrowni opalanych paliwami kopalnymi.

Energia elektryczna miałaby być przesyłana dwoma kablami wysokiego napięcia prądu stałego, ułożonymi pod morzem. Trasa przebiegałaby wzdłuż wybrzeży Portugalii, Francji, Belgii i Holandii i do Niemiec. Całkowity koszt projektu szacuje się na kwotę od 30 do 40 mld euro.

Czytaj więcej

Energetycy w Niemczech schodzą pod ziemię
Elektroenergetyka
Energetycy w Niemczech schodzą pod ziemię
Reklama
Reklama

Zainteresowanie wyraziły duże niemieckie firmy energetyczne, w tym E.ON i Uniper. Deutsche Bahn, niemieckie koleje państwowe i największy konsument energii elektrycznej w kraju, również zadeklarowały chęć skorzystania z tego połączenia.

Brytyjczycy z takiego projektu zrezygnowali 

Sila Atlantik to projekt podobny do planu połączenia Maroka z Wielką Brytanią, który został porzucony w 2025 r. Wartość tego projektu wyceniano na blisko 35 mld dol., który miałby wykorzystywać energię słoneczną i wiatrową z Sahary do zasilania nawet siedmiu milionów brytyjskich domów.

Brytyjski rząd uznał, że krajowe projekty mogą przynieść większe korzyści ekonomiczne przy znacznie niższych nakładach inwestycyjnych. – Rząd doszedł do wniosku, że dalsze rozważanie możliwości wsparcia projektu energetycznego Maroko-Wielka Brytania nie leży obecnie w interesie narodowym Wielkiej Brytanii – oświadczył wówczas minister energetyki Michael Shanks w pisemnym oświadczeniu złożonym parlamentowi. Stwierdził również, że projekt nie wpisuje się wyraźnie w strategiczną misję rządu polegającą na budowie rodzimej energetyki w Wielkiej Brytanii.

Projekt energetyczny Xlinks łączący Maroko i Wielką Brytanię miałby umożliwić dostęp do marokańskiej energii odnawialnej za pośrednictwem najdłuższego na świecie podmorskiego kabla energetycznego.

Plan zakładał budowę 3800 kilometrów podmorskich kabli wysokiego napięcia prądu stałego z Maroka do południowo-zachodniej Anglii. Inwestor starał się o zagwarantowanie przez rząd Wielkiej Brytanii minimalnej ceny za dostarczaną energię elektryczną, zwanej kontraktem różnicowym.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Energetyka Energetyka zawodowa Odnawialne źródła energii (OZE)
Ustawa sieciowa ofiarą przepychanki wewnątrz rządu
OZE
Ustawa sieciowa ofiarą przepychanki wewnątrz rządu
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Ministerstwo Energii pracuje nad wprowadzeniem dodatkowych przepisów wzmacniających cyberodporność w
OZE
OZE na celowniku. Rośnie liczba cyberataków
Prąd staje się paliwem świata. OZE i atom wyprą węgiel
OZE
Mocno rośnie światowe zużycie energii elektrycznej. OZE przyspieszą
Ma być łatwiej zarządzać nadwyżką energii z OZE
OZE
Ma być łatwiej zarządzać nadwyżką energii z OZE
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama