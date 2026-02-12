Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii oświadczyło, że popiera projekt Sila Atlantik, który ma przesyłać energię słoneczną i wiatrową z Maroka do Niemiec za pomocą kabli wysokiego napięcia biegnących pod morzem. W liście do ministra inwestycji Maroka, Karima Zidane'a, sekretarz stanu w niemieckim resorcie Frank Wetzel napisał, że Niemcy z zadowoleniem przyjmują projekt i podkreślają jego „ambicje i potencjał”. Liderzy projektu twierdzą, że rozmowy z rządem Maroka już trwają.
Jeśli projekt zostanie zrealizowany, obejmie elektrownie wiatrowe i słoneczne w Maroku o mocy do 15 GW. Miałyby one wysyłać do Niemiec do 26 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi około 5 proc. całkowitego zużycia energii w tym kraju. Deweloperzy twierdzą, że mogłoby to zastąpić produkcję trzech dużych elektrowni opalanych paliwami kopalnymi.
Energia elektryczna miałaby być przesyłana dwoma kablami wysokiego napięcia prądu stałego, ułożonymi pod morzem. Trasa przebiegałaby wzdłuż wybrzeży Portugalii, Francji, Belgii i Holandii i do Niemiec. Całkowity koszt projektu szacuje się na kwotę od 30 do 40 mld euro.
Zainteresowanie wyraziły duże niemieckie firmy energetyczne, w tym E.ON i Uniper. Deutsche Bahn, niemieckie koleje państwowe i największy konsument energii elektrycznej w kraju, również zadeklarowały chęć skorzystania z tego połączenia.
Sila Atlantik to projekt podobny do planu połączenia Maroka z Wielką Brytanią, który został porzucony w 2025 r. Wartość tego projektu wyceniano na blisko 35 mld dol., który miałby wykorzystywać energię słoneczną i wiatrową z Sahary do zasilania nawet siedmiu milionów brytyjskich domów.
Brytyjski rząd uznał, że krajowe projekty mogą przynieść większe korzyści ekonomiczne przy znacznie niższych nakładach inwestycyjnych. – Rząd doszedł do wniosku, że dalsze rozważanie możliwości wsparcia projektu energetycznego Maroko-Wielka Brytania nie leży obecnie w interesie narodowym Wielkiej Brytanii – oświadczył wówczas minister energetyki Michael Shanks w pisemnym oświadczeniu złożonym parlamentowi. Stwierdził również, że projekt nie wpisuje się wyraźnie w strategiczną misję rządu polegającą na budowie rodzimej energetyki w Wielkiej Brytanii.
Projekt energetyczny Xlinks łączący Maroko i Wielką Brytanię miałby umożliwić dostęp do marokańskiej energii odnawialnej za pośrednictwem najdłuższego na świecie podmorskiego kabla energetycznego.
Plan zakładał budowę 3800 kilometrów podmorskich kabli wysokiego napięcia prądu stałego z Maroka do południowo-zachodniej Anglii. Inwestor starał się o zagwarantowanie przez rząd Wielkiej Brytanii minimalnej ceny za dostarczaną energię elektryczną, zwanej kontraktem różnicowym.
