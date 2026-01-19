Chiny już są niekwestionowanym liderem w technologiach energii odnawialnej, w szczególności energii słonecznej. Według corocznego raportu energetycznego BP Chiny miały na koniec 2024 r. zbudowane instalacje dające 887930 MW prądu ze słońca. Drugie w tej kategorii USA mają 177470 MW, a w całej Europie zainstalowane były panele dające 358128 MW.

Osiem milionów paneli

Dzięki nowej inwestycji Chiny powiększą jeszcze swoją hegemonię. Państwo Środka rozpoczyna nowy, zakrojony na szeroką skalę projekt, nazwany „Wielkim Murem Słonecznym”. Na pustyni Kubuqi w północnych Chinach rusza budowa ogromnej elektrowni słonecznej. Będzie ona składać się z ośmiu milionów paneli o łącznej mocy 100 GW.

Jak podkreśla portal Energiasmedia, Pekin stawia na energię słoneczną, dodając do swojej sieci 200-300 gigawatów rocznie. Nowy projekt wpisuje się w ten trend. Cały pustynny kompleks paneli słonecznych będzie miał prawie 133 km długości i 25 km szerokości. Chiny mają już doświadczenie w budowie takich cyklopowych elektrowni na pustyni. Wcześniej uruchomiły elektrownię fotowoltaiczną o mocy 455 GW w innym regionie pustynnym.