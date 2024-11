Pekin zobowiązał się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do końca dekady i osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do 2060 r. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej całkowite emisje CO 2 Chin przekroczyły łączne emisje gospodarek rozwiniętych już w 2020 r., a w 2023 r. były o 15 proc. wyższe.

Ostatni raport Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem oraz Global Energy Monitor wskazywał, że Chiny zaczynają ograniczać wydawanie pozwoleń na budowę elektrowni węglowych. Jak wynika z analizy, w pierwszym półroczu 2024 r. kraj ograniczył wydawanie pozwoleń na budowę nowych mocy węglowych aż o 83 proc., w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.