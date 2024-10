Nowela wiatrakowa da więcej mocy, ale nieprędko

Z kolei Polska Grupa Energetyczna nieco urealnia oczekiwania wobec tej ustawy, na którą rynek czeka już od kilku lat. – Ew. nowelizacja ustawy (...) będzie miała wpływ na wielkość podłączonych MW do systemu energetycznego, natomiast nie będzie miała znacznego przełożenia na przyspieszenie ich realizacji – podkreśla PGE. Zdaniem tej spółki na przyspieszenie uruchamiania nowych mocy z wiatraków wpływ miałoby uproszczenie procedur środowiskowych i planistycznych. Spółka szacuje, że biorąc pod uwagę aktualny stan zaawansowania projektów wiatrowych, będą one gotowe do pracy za pięć–siedem lat. Może więc okazać się, że większy wolumen energetyki wiatrowej, który może w pewnym stopniu ulżyć systemowi energetycznemu, pojawi się zbyt późno wobec potrzeb polskiej energetyki. Pod koniec lat 20. bowiem będą wyłączane stare elektrownie węglowe.

Na zmiany liczą także inwestorzy zagraniczni, jak portugalski EDP. – Projekt pozwoli na przyspieszenie dekarbonizacji polskiej energetyki oraz dorównanie polskiej do europejskiej – podaje firma. Firma ta posiada w Polsce farmy wiatrowe o mocy 900 MW, co czyni ją największym deweloperem w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) podkreśla z kolei, że liberalizacja pozwoli zwiększyć potencjał produkcji energii, a mocy w Polsce coraz bardziej brakuje. Nieco inaczej niż PGE, PSEW uważa, że ustawa przełoży się także na szybsze uzyskiwanie pozwoleń. – Zapis mówiący o możliwości wykorzystania zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI) może wpłynąć na skrócenie procesów inwestycyjnych o kilkanaście miesięcy, a rezygnacja np. z konieczności konsultacji z sąsiednią gminą sprawi, że proces nie będzie niepotrzebnie wydłużany – wskazuje PSEW.

Plany Enei, Orlenu,Tauronu i PGE

Spółki już teraz kreślą plany inwestycji wiatrowych. Grupa Enea dysponuje skromną pulą projektów o mocy 71,6 MW. – W latach 2024–2025 zamierzamy ukończyć budowę farmy Bejsce o mocy 19,8 MW oraz zakupić kolejne, już funkcjonujące obiekty. W latach 2026–2027 planujemy ukończenie własnych projektów wiatrowych, nad którymi pracujemy, na poziomie 76 MW – podaje firma. Grupa Orlen dysponuje z kolei obecnie mocą 554 MW zainstalowaną w lądowych farmach wiatrowych. Firma nie zdradza jednak planów dotyczących wiatru na lądzie. Orlen przypomina jedynie, że w OZE do 2030 r. spółka chce mieć 9 GW mocy.

– Strategia zakłada posiadanie w roku 2025 0,7 GW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej, z tendencją wzrostową do 1,1 GW w 2030 r. – podaje Tauron. Znacznie więcej szczegółów zdradza PGE. Moc farm wiatrowych PGE wynosi blisko 800 MW. – Spółka posiada w swoim portfolio projekty wiatrowe spełniające wymagania 700 m, o mocy ok. 250 MW. Szacujemy, że nowelizacja ustawy (...) umożliwi zwiększenie mocy posiadanych projektów o około 30 proc. – informuje firma.