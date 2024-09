Będzie liberalizacja w budowie wiatraków na lądzie. Jest projekt ustawy

Kluczowa zmiana to wprowadzenie nowej i minimalnej odległości między instalacjami lądowej energetyki wiatrowej, a zabudową mieszkaniową ustalona na poziomie 500 m.

W przypadku obszarów Natura 2000 to kolejna zmiana bo jeszcze przed publikacją projektu proponowano wpisać na stałe odległość 1,5 km. To spotkało się ze sprzeciwem branży. Ten dystans pozostanie ale tylko wobec Parków Narodowych, których w Polsce mamy 23. Zajmują one nie – jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji – niewiele ponad 1 proc.

Projekt zakłada także uregulowanie możliwości zlokalizowania elektrowni wiatrowej na podstawie szczególnego rodzaju MPZP, jakim Zintegrowany Plan Inwestycyjny, ujednolicenie procesu planistycznego zawartego obecnie w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z ogólnymi zasadami znajdującymi się w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ma na celu także usprawnić funkcjonowanie mechanizmu udostępnienia co najmniej 10 proc. mocy elektrowni wiatrowej zainteresowanym mieszkańcom korzystających z wytwarzanej energii w formule prosumenta wirtualnego. Projekt zakłada także inne zmiany w ustawie OZE m.in. zmiany w systemie aukcyjnym dla biom etanu.

Efekt zmian ustawy wiatrakowej

Według analiz obecnie przyjęta zasada odległościowa ustalona na poziomie 700 m pozwoliła na uwolnienie 18 000 km2 pod potencjalne inwestycje lądowej energetyki wiatrowej, a z kolei zmiana tej odległości do poziomu 500 m pozwoli na uzyskanie oczekiwanego efektu w postaci uwolnienia 32 500 km2, co stanowi zwiększenie dopuszczalnego obszaru aż o 44 proc.

Według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), zmniejszenie minimalnej odległości z poziomu 700 m do 500 m może spowodować wzrost możliwej mocy w nowych projektach LEW nawet o ok 60-70 proc.

Według analiz firmy Ember, na które powołuje się PSEW, utrzymanie odległości minimalnej 700 m oznaczać będzie, że do 2030 r. powstaną co najwyżej 4 GW nowych mocy wiatrowych. Dla porównania, wprowadzenie odległości 500 m oznacza szansę na budowę w tym czasie ponad 10 GW nowych wiatraków na lądzie Oznacza to zwiększenie potencjału wzrostu mocy zainstalowanej w LEW o ok. 6 GW do 2030 r.