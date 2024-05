Słoneczne rekordy jedne po drugim i to mimo interwencji operatora

Jak wynika z danych PSE na koniec stycznia tego roku, moc instalacji fotowoltaicznych wynosi 17,44 GW. Bardzo dynamiczny przyrost mocy takich instalacji odnotowano w ubiegłym roku, tylko w 2023 r. przybyło blisko 5 GW. – Do niedawna blisko 80 proc. instalacji fotowoltaicznych stanowiły instalacje w sieci niskiego napięcia (prosumenckie). Obecnie to ok. 60 proc. – informują PSE. Z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wynika, że na koniec marca br. moc instalacji prosumenckich wynosiła 11,5 GW. Rekord chwilowej produkcji fotowoltaiki to 10,3 GW, tj. ok. 60 proc. mocy zainstalowanej.