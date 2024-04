Pierwszy kwartał stał pod znakiem spadku węgla i wzrostu OZE

Jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniosło w trzech pierwszych miesiącach tego roku 45,2 TWh, zaś w analogicznym okresie w roku poprzednim było to 44 TWh. Z kolei sama produkcja energii wzrosła nieznacznie o 1 proc. z 43,47 TWh w I kw. 2023 r., do 43,9 TWh w I kw. 2024 r.

Reklama

Węgiel w dół, gazu i OZE w górę

Największe spadki produkcji energii kwartał do kwartału odnotowały elektrownie na węgiel kamienny, które wyprodukowały w omawianym okresie 20,8 TWh, zaś rok wcześniej było to 19,2 TWh. W przypadku węgla brunatnego, spadek wyniósł 6,57 proc. z 9,4 TWh, do 8,8 TWh. Duże wzrosty odnotowano w energetyce gazowej. Wyprodukowano 4,6 TWh energii, zaś rok wcześniej 3,9 TWh, co daje wzrost o 17,4 proc.

Największe przyrosty są jednak zauważane w branży OZE. Energetyka słoneczna odnotowała 38,6 proc. wzrosty z 1,55 TWh do 2,15 TWh rok do roku. Energetyka wiatrowa wyprodukowała zaś 7,95 TWh, zaś rok wcześniej było to 6,67 TWh. Daje to wzrost produkcji o 19,26 proc.

Rośnie także import energii. Polska była ponowie importerem energii netto. Saldo wymiany zagranicznej wzrosło z 0,6 TWh rok wcześniej do 1,36 TWh w pierwszym kwartale tego roku. To wzrost o 117,8 proc.

Rekord fotowoltaiki

W minionym tygodniu odnotowano także kolejne rekord produkcji energii z fotowoltaiki. We wtorek, 9 kwietnia, operator systemu przesyłowego energii elektrycznej odnotował rekordową generację źródeł fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym. O godz. 12.15 pracowały one z mocą 10,65 GW.