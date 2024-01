Rozkwit magazynów energii trwa. Plony zbierzemy za kilka lat

„Planowana instalacja pozwoli nie tylko na zapewnienie możliwości magazynowania zielonej energii w okresie wzmożonej produkcji z farm wiatrowych, ale również wzmocni poziom bezpieczeństwa energetycznego krajowej sieci energetycznej. Inwestycja ta przybliża nas do osiągnięcia strategicznego celu Grupy PGE, jakim jest osiągnięcie co najmniej 800 MW w magazynach energii do 2030 roku” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa PGE posiada dwa bateryjne magazyny energii. W 2020 r. PGE oddała do użytku pierwszy w Polsce modułowy magazyn energii w Rzepedzi na Podkarpaciu. Instalacja o mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh została zaprojektowana w celu wspierania niezawodności lokalnej sieci dystrybucyjnej. Natomiast w 2021 r. PGE Energia Odnawialna uruchomiła na Górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh. PGE prowadzi także prace nad bateryjnym magazynem energii przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh. Oddanie instalacji do użytku planowane jest na 2027 r. Zgodnie z zapisami Strategii Grupa PGE wybuduje co najmniej 0,8 GW nowych magazynów energii do 2030 r.