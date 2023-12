PGE i Ørsted wybrali firmę, która przeprowadzi certyfikację komponentów dla morskich farm wiatrowych

"Grupa PGE i Ørsted podpisały umowę z firmą DNV, która zajmie się certyfikacją poszczególnych elementów składających się na morską farmę wiatrową. DNV została w tym roku oficjalnie upoważniona przez Ministerstwo Infrastruktury do certyfikacji morskich farm wiatrowych" - poinformowała w komunikacie Grupa PGE.

Firma DNV została upoważniona przez Ministerstwo Infrastruktury do certyfikacji morskich farm wiatrowych. Baltica 2 jest jednym z dwóch - obok Baltica 3 - etapów morskiej farmy wiatrowej Baltica. Ørsted i PGE planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, a etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW - do końca 2029 roku. Inwestorów czeka jeszcze podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID), a ta ma zapaść w pierwszej połowie 2024 r.

"W tym roku sfinalizowaliśmy już kontraktację wszystkich elementów dla morskiej części projektu Baltica 2, którego oddanie do użytku planowane jest w 2027 roku. Kolejnym etapem był wybór firmy do certyfikacji projektu, w tym w zakresie zgodności projektowej i dopuszczenia do eksploatacji" - wskazał prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Dyrektorka zarządzająca Ørsted Offshore Poland Agata Staniewska podkreśliła zaś, że certyfikacja projektu "umożliwia właściwe zarządzanie ryzykiem w projekcie i służy osiągnięciu niezawodnej eksploatacji".