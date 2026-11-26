Materiał powstał we współpracy z Elenger Polska

Dla wielu przedsiębiorców rachunki za energię elektryczną pozostają znaczącym i jednym z najtrudniejszych do przewidzenia elementów budżetu. Nie dziwi więc, że w badaniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIBIS 2025) aż 86 proc. polskich firm jako barierę inwestycyjną wskazało właśnie koszty energii. Jednocześnie według danych URE, średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym spadła w 2025 r. o ponad 11,5 proc. rok do roku.

Czy to paradoks? Nie, te dane opisują różne zjawiska. Spadek średnich cen rynkowych nie oznacza automatycznie niższych kosztów w konkretnej firmie. Od czego w takim razie zależy rachunek przedsiębiorstwa i jak wpływać na jego wysokość?

Pierwszy krok: rachunek pod lupą

W praktyce wysokość rachunku zależy nie tylko od ceny zakupu energii, ale także od sposobu zużycia, profilu poboru, momentu zakupu i warunków umowy. Dlatego pierwszym krokiem do ograniczenia kosztów powinno być dokładne zrozumienie własnego zużycia energii.

Analizę najlepiej zacząć od zebrania faktur i danych obejmujących możliwie pełny cykl funkcjonowania firmy, czyli co najmniej 12 miesięcy.

Pozwala to uwzględnić sezonowość zużycia. W przypadku wielu punktów poboru energii kluczowe jest oddzielne przeanalizowanie każdej lokalizacji i wskazanie tych, które odpowiadają za największą część kosztów.

Faktura to nie jedna kwota – na co zwracać uwagę?

Przedsiębiorcy często skupiają się na kwocie widocznej na fakturze. Tymczasem wzrost rachunku może wynikać z wielu przyczyn: nie tylko z wyższej ceny energii, ale też większego zużycia, zmiany profilu poboru czy pojawienia się dodatkowych opłat. Dlatego konieczne jest oddzielenie należności za sprzedaż energii od opłat dystrybucyjnych i pozostałych składników faktury oraz porównywanie analogicznych okresów według tych samych kryteriów.

W przypadku energii elektrycznej szczególnie istotna jest analiza poboru w poszczególnych strefach czasowych, danych godzinowych lub piętnastominutowych, szczytów mocy, przekroczeń mocy umownej oraz kosztów związanych z energią bierną oraz opłatą mocową. Przy gazie liczy się zależność zużycia od sezonu grzewczego, produkcji czy specyfiki działalności.

Oszczędności często zaczynają się od organizacji

Najprostszym sposobem ograniczania kosztów to znaleźć energię, za którą firma płaci, mimo że nie jest ona faktycznie potrzebna. Dlatego dane pomiarowe warto zestawić z rzeczywistym funkcjonowaniem obiektu. To pozwala sprawdzić, które urządzenia pracują nocą lub podczas przestoju oraz czy wzrost zużycia wynika z warunków pogodowych, obciążenia obiektu, zmian produkcyjnych czy też harmonogramu pracy.

Dopiero po takiej diagnozie można podejmować decyzje dotyczące optymalizacji. W wielu przypadkach pierwsze efekty przynoszą działania organizacyjne: kontrola pracy urządzeń po godzinach, zmiana ustawień ogrzewania i wentylacji czy przesunięcie rozruchu energochłonnych instalacji.

Warto również zweryfikować, czy moc umowna odpowiada aktualnym i planowanym potrzebom przedsiębiorstwa, uwzględniając sezonowość oraz plany rozwoju.

Tak to działa w praktyce

Jak mogą wyglądać takie działania? W przypadku hotelu lub obiektu gastronomicznego warto sprawdzać, czy szczyt poboru pokrywa się z rozruchem kuchni, pralni i wentylacji.

Z kolei piekarnia czy zakład produkcyjny są zwykle miejscami z dużym poborem i mocnym pikiem na rozruch, który trzeba zestawić z profilem poboru. Przy dużym, przewidywalnym wolumenie warto porównać model stałej ceny z opcją zabezpieczenia wybranych okresów w roku stałą ceną i korzystaniem z rynku w pozostałych okresach albo z rozliczaniem transzowym.

Bezpłatna analiza rachunków od Elener

Tak szczegółowa analiza wielu czynników i sprawdzanie szczegółów funkcjonowania firmy może być dość skomplikowane, a z pewnością czasochłonne. Dlatego z pomocą przedsiębiorcom przychodzą wyspecjalizowane firmy, takie jak Elenger Polska.

Propozycja Elenger obejmuje bezpłatną analizę rachunków za energię dla firm, dzięki której możliwe jest wskazanie obszarów wymagających optymalizacji. Przedsiębiorca otrzymuje prosty wynik analizy, raport bez skomplikowanego języka i technicznego żargonu oraz rekomendacje, co warto sprawdzić lub zmienić. Doradcy mogą także pomóc w załatwianiu części formalności.

Elenger opracował swoje analizy z myślą o firmach, dla których koszty energii mają realny wpływ na działalność. Najczęściej korzystają z niej restauracje i kawiarnie, małe hotele i apartamenty, salony fryzjerskie i beauty, warsztaty i punkty usługowe oraz inne małe firmy usługowe.

Według Elenger, wiele biznesów osiąga pierwsze oszczędności już na etapie szczegółowej analizy faktur. W przypadku jednego z badanych przedsiębiorstw różnica wyniosła 95 zł za każdą megawatogodzinę, co przy zużyciu ok. 200 MWh rocznie daje nawet 19 tys. zł oszczędności.

Cena energii to tylko część równania

Po zrozumieniu profilu zużycia przedsiębiorstwo może przyjrzeć się sposobowi zakupu energii. Jednym z rozwiązań jest cena stała, która pozwala utrzymać uzgodnioną stawkę za energię lub paliwo przez określony czas. Ułatwia to planowanie budżetu, choć nie oznacza pełnej niezmienności rachunku, bo nadal wpływają na niego m.in. wolumen zużycia i opłaty dystrybucyjne.

Alternatywą są modele bardziej elastyczne. Zakup transzowy rozkłada ustalanie ceny w czasie, model mieszany dzieli wolumen na część zabezpieczoną i część rozliczaną rynkowo, a rozwiązania z możliwością blokady ceny pozwalają reagować na zmieniające się warunki rynkowe zgodnie z zapisami umowy. Z kolei rozliczenia oparte na cenach SPOT sprawiają, że przedsiębiorstwo bezpośrednio odczuwa zarówno spadki, jak i wzrosty cen rynkowych.

Wybór między stałą ceną, rozliczeniem SPOT a modelami elastycznymi powinien być zawsze powiązany z profilem zużycia energii oraz oczekiwanym poziomem przewidywalności kosztów.

Inwestycje dopiero po analizie

Inwestycje powinny być kolejnym, a nie pierwszym etapem działań. Gdy przedsiębiorstwo zna już źródła kosztów, może porównywać projekty pod kątem spodziewanych oszczędności energii, nakładów inwestycyjnych i wpływu na działalność.

W pierwszej kolejności warto przeanalizować możliwości regulacji urządzeń, wykorzystania automatyki czy modernizacji procesów. Dopiero później uzasadnione staje się rozważanie większych przedsięwzięć, takich jak termomodernizacja, wymiana źródła ciepła, instalacja fotowoltaiki czy magazynu energii.

W praktyce kontrola kosztów energii w firmie zaczyna się więc nie od dużych inwestycji czy próby przewidywania cen. Kluczowe jest zrozumienie własnego zużycia, analiza faktur i dopasowanie sposobu zakupu energii do charakteru działalności. Dopiero na tej podstawie można podejmować decyzje, które zwiększają przewidywalność budżetu i poprawiają efektywność energetyczną przedsiębiorstwa.



O Elenger Elenger w Polsce jest częścią estońskiej Grupy Elenger, największej prywatnej firmy energetycznej w regionie bałtycko-fińskim, działającej w sześciu krajach Europy: Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce, Finlandii i Niemczech.



W Polsce Elenger obsługuje prawie 28 tys. klientów i jest drugim co do wielkości prywatnym operatorem sieci gazowej, z własnymi sieciami o długości ponad 2 700 km.



Jako alternatywny sprzedawca energii wobec polskich monopoli od ponad 25 lat pomaga firmom zarządzać energią taniej i bardziej odpowiedzialnie. Dostarcza gaz ziemny, energię elektryczną, LNG i biometan, doradza w zakresie efektywności energetycznej oraz wspiera firmy w pozyskaniu finansowania i realizacji inwestycji energetycznych.



Grupa Elenger, której korzenie sięgają 1864 roku, obsługuje ponad 450 tys. klientów i zarządza ponad 9 tys. km gazociągów w Polsce, Estonii i na Łotwie. Elenger w 100 proc. należy do spółki Infortar, notowanej na rynku głównym Nasdaq Tallinn.



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Materiał powstał we współpracy z Elenger Polska