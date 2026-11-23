Jak donosi portal WNP, Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził już zmiany w taryfach za energię elektryczną. Należy jednak dodać, że nowa opłata jest tak naprawdę przeniesieniem kosztu, ponieważ opłatę abonamentową wcześniej pobierali dystrybutorzy prądu, ale od października odbiorcy już jej nie płacą.

Reklama Reklama

Ile wyniesie nowa opłata abonamentowa?

Nowa opłata będzie pobierana przez sprzedawców i ma pokrywać koszty wystawiania faktur, prowadzenia rozliczeń i rozpatrywania reklamacji. Ile wyniesie? „Fakt” przytacza analizę Bartłomieja Derskiego z portalu WysokieNapiecie.pl. Wynika z niej, że dla przeciętnego gospodarstwa domowego abonament wyniesie od 4,74 zł netto miesięcznie w Tauronie do 5,32 zł netto w Enerdze. W przypadku prosumentów posiadających instalacje fotowoltaiczne opłata może sięgnąć niemal 8 zł netto miesięcznie.

Nowa opłata nie obejmie natomiast gospodarstw domowych korzystających z ofert wolnorynkowych. Te osoby nie płacą już abonamentu dystrybutorowi, nie obejmie ich też nowa opłata na rzecz sprzedawcy. Dzięki temu mogą liczyć na spadek wysokości stałych opłat. Na tej zmianie może skorzystać około 40 proc. odbiorców energii w Polsce.

Co z rachunkami za prąd w 2027 r.?

Jak podaje WNP, minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że celem rządu jest utrzymanie rachunków za prąd na dotychczasowym poziomie. Konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione na początku grudnia. Bartłomiej Derski w rozmowie z „Faktem” przyznał, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest zamrożenie cen energii.