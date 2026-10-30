Polska znalazła się na drugim miejscu w UE pod względem kosztów energii elektrycznej dla gospodarstw domowych po uwzględnieniu siły nabywczej mieszkańców. Według danych Eurostatu cena energii wyniosła 41,1 PPS na 100 kWh, ustępując jedynie Rumunii (46,9 PPS) – wynika z danych Eurostatu. Jednocześnie średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w całej UE spadła w pierwszej połowie 2026 r. o 2,2 proc., do 0,28 euro za kWh z 0,29 euro za kWh w drugim półroczu 2025 r.

Reklama Reklama

Dane opublikowane przez Eurostat wskazują także na niewielki spadek udziału podatków i opłat w końcowych rachunkach za energię. W pierwszej połowie 2026 r. stanowiły one 28,4 proc. ceny końcowej wobec 28,9 proc. pół roku wcześniej.

W ujęciu nominalnym najwyższe ceny energii dla gospodarstw domowych odnotowano w Irlandii (0,39 euro za kWh), a następnie w Niemczech i Belgii (po 0,36 euro za kWh). Najniższe ceny obowiązywały na Węgrzech (0,11 euro za kWh) oraz na Malcie i w Bułgarii (po 0,13 euro za kWh).

W porównaniu z pierwszą połową 2025 r. największe wzrosty cen energii zanotowano w Rumunii (+51,6 proc.), Irlandii (+19,8 proc.) i Finlandii (+18,4 proc.). Najsilniejsze spadki wystąpiły natomiast w Danii (-31,7 proc.) oraz Luksemburgu (-24,1 proc.).

Ceny gazu w UE najniższe od 2022 r.

Eurostat podał także średnią cenę gazu dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej, która wyniosła w I półroczu 2026 r. 0,11 euro za kWh, co oznacza spadek o 10,2 proc. względem II półrocza 2025 r. oraz o 3,5 proc. w porównaniu z I półroczem 2025 r. Według Eurostatu jest to najniższy średni poziom cen gazu w UE od pierwszej połowy 2022 r.

Po okresie zaburzeń związanych z kryzysem energetycznym powrócił także wcześniejszy wzorzec sezonowych zmian cen gazu.

Najwyższe ceny dla odbiorców indywidualnych odnotowano w Szwecji (0,22 euro/kWh), Holandii (0,16 euro/kWh) oraz we Francji i Portugalii (po 0,13 euro/kWh).

Najtańszy gaz mieli natomiast odbiorcy na Węgrzech (0,03 euro/kWh), w Chorwacji (0,05 euro/kWh) oraz w Rumunii i na Słowacji (po 0,06 euro/kWh).

W ujęciu rocznym, licząc w walutach krajowych, ceny spadły w 12 państwach członkowskich, wzrosły w siedmiu, a w czterech pozostały zasadniczo stabilne.

Największe spadki odnotowano w Bułgarii (-14,5 proc.), Grecji (-11,3 proc.) i Hiszpanii (-10,0 proc.). Z kolei najsilniejsze wzrosty wystąpiły w Rumunii (+9,3 proc.), Chorwacji (+8,9 proc.) oraz na Słowacji (+6,6 proc.).

Po uwzględnieniu różnic siły nabywczej najwyższe ceny gazu odnotowano w Szwecji, Portugalii i Holandii, natomiast najniższe na Węgrzech, w Luksemburgu i Chorwacji.

Polska nie została uwzględniona w zestawieniu ze względu na poufność danych.