Jest to przełomowy moment dla polskiego rynku energii, ponieważ po raz pierwszy pojawia się na nim DUB, który nie jest operatorem elektrowni systemowych i pozostaje niezależny od dużych przedsiębiorstw energetycznych.

„To ważny moment dla całego rynku. Uzyskanie statusu DUB potwierdza, że jesteśmy w pełni przygotowani do świadczenia Regulacyjnych Usług Systemowych. Jako pierwsi przeszliśmy cały, wymagający proces i dobrze znamy każdy jego etap.” – mówi Piotr Ostaszewski, Prezes Zarządu Ekovoltis.

Ekovoltis ukończył z sukcesem kwalifikację jednostki wytwórczej do świadczenia pełnego zakresu Regulacyjnych Usług Systemowych

Oprócz uzyskania statusu DUB, Ekovoltis z sukcesem ukończył kwalifikację gazowej jednostki wytwórczej do świadczenia pełnego zakresu RUS (FCR, aFRR, mFRR, RR) -zarówno w kierunku oddania, jak i poboru. Świadczy to o pełnej gotowości technicznej i operacyjnej zespołu Ekovoltis do wprowadzania kolejnych podmiotów na rynek. W ramach kwalifikacji dokonano niezbędnych modyfikacji w układach sterowania jednostki wytwórczej, zestawiono bezpieczne połączenie z systemami informatycznymi Ekovoltis i PSE (w tym LFC), a także zrealizowano pełen program testów urządzenia oraz niezawodności komunikacji i sterowania.

„Jako pierwsi w Polsce ukończyliśmy kwalifikację z wykorzystaniem tak zwanego wyniesionego węzła LFC. Dzięki temu możemy oferować dostęp do rynku RUS podmiotom z całego kraju. Doświadczenie, które zdobyliśmy jest gwarancją, że proces kwalifikacji i uzyskania dostępu do rynku przebiegnie sprawnie i bez zakłóceń.” – mówi Bartłomiej Kalisiewicz, Członek Zarządu Ekovoltis odpowiedzialny za projekt.

Ekovoltis jest gotów do obsługi klientów zewnętrznych w zakresie handlowej optymalizacji aktywów i dostępu do rynku RUS

Obecnie Ekovoltis wraz z enspired – wiodącym europejskim dostawcą algorytmów optymalizacji handlowej bateryjnych magazynów energii, oferuje kompleksową usługę mającą na celu maksymalizację przychodów zarówno z rynku usług systemowych jak i rynku hurtowego (arbitraż). To partnerstwo zapewnia klientom dostęp do najbardziej innowacyjnych, sprawdzonych na wielu rynkach algorytmów decyzyjnych enspired oraz do doświadczenia Ekovoltis w zakresie kwalifikacji i wejścia na rynek RUS.

„Wspólnie zapewniamy wsparcie inwestora na każdym etapie procesu- od negocjacji z dostawcami magazynów, poprzez zabezpieczenie przychodów, aż po przeprowadzenie procesu kwalifikacji i codzienne zarządzanie handlowe magazynem.” - wyjaśnia Bartłomiej Kalisiewicz, Członek Zarządu Ekovoltis.

Reforma WDB otworzyła Rynek Regulacyjnych Usług Systemowych na nowe podmioty

Rynek Regulacyjnych Usług Systemowych jest obecnie wart ponad 2 mld zł rocznie. Według szacunków Ekovoltis, 1 MW mocy regulacyjnej może generować na tym rynku nawet 1,6 mln zł przychodów rocznie - w zależności od parametrów technicznych, dostępności zasobu oraz rodzaju świadczonych usług. Przychody rosną proporcjonalnie do zaoferowanej mocy, co sprawia, że udział w rynku RUS staje się wymiernym źródłem przychodów dla podmiotów dysponujących odpowiednimi aktywami.

Reforma WDB otworzyła rynek usług systemowych dla większego grona podmiotów dysponujących zasobami sterowalnymi, w tym magazynami energii, aktywami gazowymi i dużymi farmami OZE. Rozszerzenie katalogu podmiotów dopuszczonych do świadczenia RUS zwiększa konkurencję i umożliwia efektywniejsze zarządzanie zmiennością generacji z OZE, wzmacniając stabilność pracy systemu.

Do uczestnictwa w rynku konieczne jest pośrednictwo Dostawcy Usług Bilansujących - a Ekovoltis, jako pierwszy DUB powstały po reformie WDB, otwiera drogę nowym podmiotom do pełnego udziału w Rynku Regulacyjnych Usług Systemowych.

