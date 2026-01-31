KNF weźmie pod lupę ujawnienie informacji o zmianach kadrowych w KGHM

Aktualizacja: 31.01.2026 21:40 Publikacja: 31.01.2026 20:07
Foto: Urszula Lesman/ Fotorzepa
W piątek rada nadzorcza KGHM odwołała prezesa i wiceprezesa spółki, jednak wcześniej były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki przekazał tę informację ponad dwie godziny przed oficjalnym komunikatem giełdowym spółki. – Urząd KNF podejmuje działania mające na celu ocenę prawidłowości wykonania obowiązków informacyjnych ws. zmian w zarządzie KGHM SA, w w tym, czy nie doszło do naruszeń związanych z nieuprawnionym, wcześniejszym ujawnieniem informacji w tej sprawie – przekazał Barszczewski na portalu X.
W piątek 30 stycznia przed godz. 10 na warszawskiej giełdzie nasiliły się kontrowersje. To efekt wpisu w mediach społecznościowych. Robert Kropiwnicki, poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceminister aktywów państwowych, wywołał burzę, informując o zmianach w zarządzie KGHM Polska Miedź, zanim zrobiła to sama spółka.
Czytaj więcej
Ze ścisłego kierownictwa odwołano prezesa Andrzeja Szydło i wiceprezesa Piotra Stryczka. Czasowo...
W piątek rada nadzorcza faktycznie odwołała prezesa KGHM Andrzeja Szydło oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Piotra Stryczka. Spółka poinformowała ponadto, że podjęto uchwałę o delegowaniu członka rady nadzorczej Remigiusza Paszkiewicza do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu KGHM oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych. Zgodnie z komunikatem Paszkiewicz będzie pełnił powierzone mu obowiązki do czasu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska prezesa zarządu KGHM oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, ale nie dłużej niż trzy miesiące.
O zmianach kadrowych spółka poinformowała w raporcie bieżącym o godzinie 12.11, natomiast wcześniej, o godzinie 9.47, były wiceminister aktywów państwowych i poseł KO Robert Kropiwnicki zamieścił wpis na platformie X krytykujący decyzje rady nadzorczej, która zmieniała skład zarządu spółki. – Dzisiaj Rada Nadzorcza KGHM odwołała prezesa Andrzeja Szydło i wiceprezesa Piotra Stryczka. To zła i niezrozumiała decyzja ludzi świeżo powołanych do rady. To bardzo zła wiadomość dla firmy i regionu – napisał Kropiwnicki.
Około godz. 10 w piątek kurs miedziowej spółki zaczął gwałtownie spadać, osiągając minimum po godz. 11, kiedy za jedną akcję płacono 333,5 zł, co jest spadkiem o ponad 10 proc. w stosunku do kursu odniesienia. Ostatecznie akcje KGHM zakończyły sesję na poziomie 332,10 zł, po spadku o 10,7 proc.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ze ścisłego kierownictwa odwołano prezesa Andrzeja Szydło i wiceprezesa Piotra Stryczka. Czasowo firmą pokieruje...
Podczas kiedy świat skupia się na ropie i gazie, inny surowiec może zdecydować w naszej przyszłości. Dziś ludzko...
Cena miedzi na giełdzie COMEX spadła o 20 proc., po tym jak okazało się, że nowe cła Trumpa będą obejmowały tylk...
Rząd planuje obniżyć podatek miedziowy od 2026 r. Koszt tego obniżenia dla budżetu to 500 mln zł w 2026 r., 750...
Znaczenie KGHM dla Europy jest ogromne. Niekoniecznie musimy sprzedawać miedź poza Unię. Szacujemy, że do wydoby...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas