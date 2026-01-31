KNF weźmie pod lupę ujawnienie informacji o zmianach kadrowych w KGHM

W piątek rada nadzorcza faktycznie odwołała prezesa KGHM Andrzeja Szydło oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Piotra Stryczka. Spółka poinformowała ponadto, że podjęto uchwałę o delegowaniu członka rady nadzorczej Remigiusza Paszkiewicza do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu KGHM oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych. Zgodnie z komunikatem Paszkiewicz będzie pełnił powierzone mu obowiązki do czasu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska prezesa zarządu KGHM oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, ale nie dłużej niż trzy miesiące.

O zmianach kadrowych spółka poinformowała w raporcie bieżącym o godzinie 12.11, natomiast wcześniej, o godzinie 9.47, były wiceminister aktywów państwowych i poseł KO Robert Kropiwnicki zamieścił wpis na platformie X krytykujący decyzje rady nadzorczej, która zmieniała skład zarządu spółki. – Dzisiaj Rada Nadzorcza KGHM odwołała prezesa Andrzeja Szydło i wiceprezesa Piotra Stryczka. To zła i niezrozumiała decyzja ludzi świeżo powołanych do rady. To bardzo zła wiadomość dla firmy i regionu – napisał Kropiwnicki.

Około godz. 10 w piątek kurs miedziowej spółki zaczął gwałtownie spadać, osiągając minimum po godz. 11, kiedy za jedną akcję płacono 333,5 zł, co jest spadkiem o ponad 10 proc. w stosunku do kursu odniesienia. Ostatecznie akcje KGHM zakończyły sesję na poziomie 332,10 zł, po spadku o 10,7 proc.