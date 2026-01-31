Reklama

KNF weźmie pod lupę ujawnienie informacji o zmianach kadrowych w KGHM

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oceni, czy nie doszło do naruszenia przepisów w związku z wcześniejszym ujawnieniem informacji ws. zmian w zarządzie KGHM Polska Miedź – poinformował w rzecznik KNF Jacek Barszczewski.

Publikacja: 31.01.2026 20:07

Foto: Urszula Lesman/ Fotorzepa

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie działania podjął Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w związku z wcześniejszym ujawnieniem informacji o zmianach kadrowych w KGHM?
  • Dlaczego wpis w mediach społecznościowych Roberta Kropiwnickiego wywołał kontrowersje?
  • Kiedy i jak KGHM oficjalnie poinformował o zmianach w zarządzie?
  • Jakie były skutki wcześniejszego ujawnienia informacji o zmianach kadrowych dla kursu akcji KGHM?
  • Jakie stanowiska objął Remigiusz Paszkiewicz w wyniku decyzji rady nadzorczej?
  • Dlaczego decyzja rady nadzorczej KGHM wzbudziła krytykę i jakie były jej następstwa dla spółki?

W piątek rada nadzorcza KGHM odwołała prezesa i wiceprezesa spółki, jednak wcześniej były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki przekazał tę informację ponad dwie godziny przed oficjalnym komunikatem giełdowym spółki. – Urząd KNF podejmuje działania mające na celu ocenę prawidłowości wykonania obowiązków informacyjnych ws. zmian w zarządzie KGHM SA, w w tym, czy nie doszło do naruszeń związanych z nieuprawnionym, wcześniejszym ujawnieniem informacji w tej sprawie – przekazał Barszczewski na portalu X.

Co budzi kontrowersje? 

W piątek 30 stycznia przed godz. 10 na warszawskiej giełdzie nasiliły się kontrowersje. To efekt wpisu w mediach społecznościowych. Robert Kropiwnicki, poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceminister aktywów państwowych, wywołał burzę, informując o zmianach w zarządzie KGHM Polska Miedź, zanim zrobiła to sama spółka.

W piątek rada nadzorcza faktycznie odwołała prezesa KGHM Andrzeja Szydło oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Piotra Stryczka. Spółka poinformowała ponadto, że podjęto uchwałę o delegowaniu członka rady nadzorczej Remigiusza Paszkiewicza do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu KGHM oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych. Zgodnie z komunikatem Paszkiewicz będzie pełnił powierzone mu obowiązki do czasu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska prezesa zarządu KGHM oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, ale nie dłużej niż trzy miesiące.

O zmianach kadrowych spółka poinformowała w raporcie bieżącym o godzinie 12.11, natomiast wcześniej, o godzinie 9.47, były wiceminister aktywów państwowych i poseł KO Robert Kropiwnicki zamieścił wpis na platformie X krytykujący decyzje rady nadzorczej, która zmieniała skład zarządu spółki. – Dzisiaj Rada Nadzorcza KGHM odwołała prezesa Andrzeja Szydło i wiceprezesa Piotra Stryczka. To zła i niezrozumiała decyzja ludzi świeżo powołanych do rady. To bardzo zła wiadomość dla firmy i regionu – napisał Kropiwnicki.

Około godz. 10 w piątek kurs miedziowej spółki zaczął gwałtownie spadać, osiągając minimum po godz. 11, kiedy za jedną akcję płacono 333,5 zł, co jest spadkiem o ponad 10 proc. w stosunku do kursu odniesienia. Ostatecznie akcje KGHM zakończyły sesję na poziomie 332,10 zł, po spadku o 10,7 proc.

Źródło: rp.pl

