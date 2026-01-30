Rada nadzorcza KGHM-u nie podała powodów zmian w zarządzie

Paszkiewicz zajął kierownicze stanowiska w KGHM-ie w związku z odwołaniem ze składu zarządu spółki prezesa Andrzeja Szydły i wiceprezesa ds. korporacyjnych, Piotra Stryczka. Tradycyjnie już rada nadzorcza nie podała powodów dokonanych zmian. Przyczyn odwołania Szydło i Stryczka trudno szukać w ostatnich komunikatach giełdowych miedziowej spółki. W tym roku informowała ona jedynie o zmianach w radzie nadzorczej, o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwanej krajowych i zagranicznych aktywów grupy oraz wynikach operacyjnych osiągniętych w grudniu i całym 2025 r.

Sprawę odwołania Szydły na platformie X skomentował za to Robert Kropiwnicki, od grudnia 2023 r. do listopada 2025 r. wiceminister aktywów państwowych. Decyzję świeżo powołanych do rady nadzorczej KGHM-u ludzi uznał za złą i niezrozumiałą. „To bardzo zła wiadomość dla firmy i regionu. Przypomnę, że A. Szydło wyciągnął firmę z dołka, rozpoczął budowę trzech nowych szybów, udało się obniżyć podatek od kopalin, a cała firma ma rekordową wycenę ponad 70 mld zł” – napisał, tuż po zmianach dokonanych w zarządzie spółki.

Szydło został prezesem KGHM-u 6 marca 2024 r., a więc za kadencji Kropiwnickiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które w imieniu Skarbu Państwa sprawuje kontrolę nad koncernem. Po objęciu funkcji szefa MAP przez Wojciecha Balczuna, Kropiwnicki odszedł z resortu, gdyż nie zgadzał się z głębokimi zmianami, jakie ten chciał przeprowadzić w spółkach. Warto zauważyć, że do roszad doszło już m.in. w zarządach Orlenu, PGE, Tauronu, JSW i Azotów. Teraz czas przyszedł na KGHM. Nieoficjalnie mówi się, że odwołano nominata Kropiwnickiego i powołano nominata Balczuna. Paszkiewicza z szefem MAP-u łączy m.in. to, że w tym samym czasie zasiadali w zarządzie Kolei Ukraińskich.

KGHM do dziś nie ogłosił nowej strategii

O scenariuszu, w którym Szydło zostanie wymieniony na Paszkiewicza już kilka dni temu informował jeden z dolnośląskich portali, powołując się na opinie uzyskane od polityków. Co więcej, mieli oni powiedzieć, że koncern czekają głębokie zmiany. W tym kontekście warto zauważyć, że w ostatnich kwartałach kierownictwo KGHM-u dość ostrożnie wypowiadało się na tematy związane z przyszłością grupy.

Do dziś światła dziennego nie ujrzała zapowiadana już ponad rok temu aktualizacja strategii koncernu. Szydło już na początku ubiegłego roku mówił, że spółka chce taki dokument opracować na 30 lat. Jednocześnie zaznaczył, że publikacja nastąpi w 2025 r. Strategia miała m.in. zawierać informacje na temat planowanych inwestycji.

Dziś znane są jedynie ogólne założenia dotyczące budowy trzech nowych szybów górniczych. Cała inwestycja ma potrwać kilkanaście lat i będzie kosztować minimum 9 mld zł. Analitycy szacują, że wydobycie z nowych szybów ruszy pomiędzy 2035 r. a 2040 r. Dzięki nim zarząd chce ograniczyć spadek produkcji miedzi w Polsce związany z wyczerpywaniem się obecnie eksploatowanych złóż.