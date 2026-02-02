Remigiusz Paszkiewicz kieruje KGHM

Rada nadzorcza KGHM-u oddelegowała ze swojego grona Remigiusza Paszkiewicza do czasowego pełnienia funkcji prezesa oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych koncernu. Funkcje te pełni od 30 stycznia do dnia rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych na oba stanowiska, jednakże nie dłużej niż przez trzy miesiące.

Paszkiewicz do rady nadzorczej spółki wszedł zaledwie 10 dni wcześniej razem ze Zbigniewem Ćwiąkalskim, Arturem Ulrichem i Łukaszem Żelewskim. W swoim CV pisze m.in., że jest doświadczonym menedżerem i ekspertem w zakresie transformacji dużych organizacji przemysłowych. Ponadto specjalizuje się w prowadzeniu skutecznych restrukturyzacji w sektorach infrastrukturalnym, kolejowym i logistycznym, w warunkach wysokiej złożoności operacyjnej oraz presji czasu.

Od sierpnia 2025 r. Paszkiewicz pełni funkcję prezesa Grupy Przemysłowej Baltic, realizującej projekty konstrukcji stalowych dla sektora lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, przemysłu stoczniowego oraz energetyki jądrowej. W latach 2023-2025 zajmował stanowisko członka zarządu firmy Slovenske Železnice – Tovorni Promet (kolejowy przewoźnik towarowy w Słowenii). W 2016 r. objął funkcję członka zarządu Kolei Ukraińskich (Ukrzaliznycia), gdzie odpowiadał za rozdział działalności infrastrukturalnej i przewozowej zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Sprawował ją do lipca 2020 r.

W latach 2012-2015 Paszkiewicz był prezesem PKP Polskich Linii Kolejowych, gdzie nadzorował program modernizacji firmy. W latach 2010-2012 pełnił funkcję prezesa Anwilu, chemicznej spółki zależnej od Orlenu. Wcześniej kierownicze stanowiska zajmował w spółkach: Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino, PKN Orlen, Unipetrol Trade, Orlen Finance AB, oraz w NBP i Ministerstwie Finansów.

Powodów nie podano

Paszkiewicz zajął kierownicze stanowiska w KGHM-ie w związku z odwołaniem ze składu zarządu spółki prezesa Andrzeja Szydły i wiceprezesa ds. korporacyjnych, Piotra Stryczka. Tradycyjnie już rada nadzorcza nie podała powodów dokonanych zmian. Przyczyn odwołania Szydło i Stryczka trudno szukać w ostatnich komunikatach giełdowych miedziowej spółki. W tym roku informowała ona jedynie o zmianach w radzie nadzorczej, o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwanej krajowych i zagranicznych aktywów grupy oraz wynikach operacyjnych osiągniętych w grudniu i całym 2025 r.