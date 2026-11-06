Zdaniem naukowców gotowanie na kuchence gazowej może być pod pewnymi względami bardziej szkodliwe niż wdychanie spalin z samochodów, które napędzane są silnikami benzynowymi lub silnikami diesla.
Wprowadzenie maksymalnej ceny gazu ziemnego dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych, w 2027 r. przewidują opublikowane w piątek założenia projektu przygotowywanego przez Ministerstwo Energii.
Chodzi o projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw, którego założenia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Zakłada on zagwarantowanie w 2027 r. maksymalnej ceny paliw gazowych stosowanej w rozliczeniach z odbiorcami chronionymi, w tym gospodarstwami domowymi oraz podmiotami realizującymi ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej. Maksymalna cena zostanie ustalona na podstawie poziomu ceny wynikającej z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla sprzedawcy z urzędu w 2026 r. – wskazano w założeniach projektu.
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„Rozwiązanie to ma zapewnić odbiorcom objętym ochroną przewidywalność kosztów oraz ograniczyć ryzyko bezpośredniego przeniesienia na nich wzrostu cen występującego na rynku hurtowym” – dodano.
Projekt przewiduje też system rekompensat dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem paliwami gazowymi. Rekompensata będzie przysługiwać przedsiębiorstwom stosującym w rozliczeniach z odbiorcami taryfowymi cenę maksymalną określoną w ustawie i będzie służyć pokryciu skutków finansowych wynikających z jej stosowania – wyjaśniono.
Projektowane rozwiązania będą miały charakter czasowy i będą stosowane w 2027 r. – podkreślono.
Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2026 r.
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