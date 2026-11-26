W czwartek na stacjach zaczną obowiązywać następujące ceny paliw: za litr benzyny Pb95 kierowcy zapłacą maksymalnie 5,81 zł, za Pb98 – 6,47 zł, a za olej napędowy – 7,12 zł.

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W porównaniu z cenami maksymalnymi obowiązującymi w czwartek cena Pb95 spadła o 1 grosz, cena Pb98 również o 1 grosz, a olej napędowy – potaniał o 3 grosze. Dzień wcześniej Donald Tusk mówił, że ceny benzyny w Polsce są najniższe w Europie.

Czytaj więcej Paliwa Ceny benzyny nadal spadają. Tusk: Najniższe w Europie Nowe obwieszczenie Ministra Energii, które ustala maksymalne ceny paliw na 26 listopada, ukazało się w Monitorze Polskim. Tanieje benzyna i olej na...

Nowe stawki zostały ustalone w ramach reaktywowanego programu Ceny Paliwa Niżej – rząd podkreślał wcześniej, że uzależnia powrót do programu od podpisania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Prezydent poinformował o podpisaniu ustawy 1 października, a dzień wcześniej weszły w życie rozporządzenia obniżające podatki wliczane w cenę paliw.

Obwieszczenie Ministra Energii z 26 listopada 2026 roku Obwieszczenie Ministra Energii z 26 listopada 2026 roku Pobierz

Stacje paliw nie mogą sprzedawać benzyny i oleju napędowego powyżej wyznaczonego, maksymalnego pułapu. Ceny maksymalne obowiązują na stacjach w całym kraju.

Maksymalne ceny paliw na 27 listopada

benzyna Pb95 – 5,81 zł za 1 dm³ (5,38 zł netto)

benzyna Pb98 – 6,47 zł za 1 dm³ (5,99 zł netto)

olej napędowy – 7,12zł za 1 dm³ (6,59 zł netto)

Od kiedy rząd określa maksymalną cenę paliwa?

2 października rząd uruchomił trzecią odsłonę pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Tego dnia opublikowane zostały przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Rząd wskazywał wcześniej, że ich celem jest obniżenie cen benzyny i oleju napędowego na stacjach.

Mechanizm maksymalnych cen był już stosowany dwukrotnie wcześniej – wiosną po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem oraz w ostatnich dwóch tygodniach wakacji. Stacje, które przekroczą wyznaczony limit, mogą podlegać sankcjom finansowym.